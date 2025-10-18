پخش زنده
کتاب «بلندای البرز» نوشته مرضیه نظرلو، نویسنده و پژوهشگر، در بنیاد فرهنگی البرز رونمایی شد.
مرضیه نظرلو (نویسنده ) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره این کتاب گفت : کتاب بربلندای البرز، به زندگی و اندیشههای حسینعلی البرز، بزرگترین واقف علمی ایران، میپردازد؛ شخصیتی که همه دارایی خود را در راه رشد علمی کشور وقف کرد.
وی افزود : مرحوم البرز در دهه چهل خورشیدی با حمایت از دانشآموزان و دانشجویان مستعدی که توان مالی نداشتند، نقش مؤثری در جهش علمی کشور ایفا کرد. او با طراحی اساسنامهای دقیق و محکم، وقف علمی را به میراثی ماندگار تبدیل کرد که تا امروز پابرجاست.
نظرلو افزود: جایزه البرز که از آن با عنوان نوبل ایرانی یاد میشود، همچنان به پژوهشگران و نخبگان علمی کشور اهدا میشود، اما بسیاری از مردم، زندگی و انگیزههای این واقف بزرگ را نمیشناختند.
وی بابیان اینکه هدف من از نگارش این کتاب، معرفی چهره واقعی حسینعلی البرز و تبیین مسیر زندگی اوست گفت: اینکه چگونه فردی با پشتوانه تجارت و ثروت، همه دارایی خود را در خدمت علم و استعدادهای جوان قرار داد از جمله نکاتی است که این کتاب در خود دارد .
نویسنده کتاب بر بلندای البرز خاطرنشان کرد:کتاب «بلندای البرز» تلاشی است برای بازشناسی مردی که علم را مقدس میدانست و با نیت خیر، نام خود را در تاریخ وقف علمی ایران ماندگار کرد.
مرحوم حسینعلی البرز به عنوان چهره ماندگار وقف علمی کشور و بنیانگذار بنیاد فرهنگی البرز با شصت سال فعالیت موفق در عرصه حمایت و تشویق دانشمندان و فعالان حوزه علم و فناوری و دانشآموزان پر تلاش کشور محسوب میشود.