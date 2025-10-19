به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر گفت: با توجه به گزارش‌های دریافتی از تخلف بهداشتی در یک ایستگاه جمع آوری شیر، در بازرسی از این ایستگاه محموله ی شیر غیربهداشتی به وزن چهار تن کشف شد.

صالحی افزود: با توجه به مثبت بودن نمونه‌های آزمایشگاهی در خصوص آلودگی به آنتی‌بیوتیک‌های غیرمجاز محموله توقیف و به منظور حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از عرضه فرآورده‌های ناسالم، به دستور مقام قضایی و با حکم دادستان شهرستان از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی با تأکید بر اهمیت کنترل مستمر کیفیت شیر خام دریافتی از دامداران در ایستگاه های جمع آوری شیر، اعلام کرد که این شبکه در راستای تحقق سلامت جامعه و مقابله با تخلفات بهداشتی، اقدامات نظارتی خود را تشدید می کند و از شهروندان خواسته می شود هرگونه موارد مشکوک درخصوص عرضه محصولات غیرمجاز را به سامانه ۱۵۱۲اطلاع دهند تا برابر قانون با متخلفان برخورد شود.