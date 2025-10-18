تعداد ۱۱ هزار نفر از عشایر استان‌های همدان، کرمانشاه و لرستان در مناطق گرمسیری و قشلاقی استان ایلام مستقر هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل امور عشایر استان در نشست هماهنگی مدیریت کوچ عشایر در ایلام اظهار کرد: عشایر استان به‌صورت درون‌استانی میان شهرستان‌های مختلف جابه‌جا می‌شوند و در عین حال، ایلام میزبان عشایر استان‌های همجوار از جمله کرمانشاه، همدان و لرستان است.

عشایر با جمعیتی بیش از ۵۱ هزار نفر و ۱۲ طایفه؛ ۱۱ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند و نقشی مؤثر در اقتصاد و تولید دارند.