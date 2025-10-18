به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار دشت آزادگان گفت: حاجیه خانم مجیده غابشی سعید ، مادر شهیدان سرفراز فیصل، ناجی و فرزانه جلالی و همسر جانباز گرانقدر مرحوم حاج کاظم جلالی به علت کهولت سن و پس از سال‌ها تحمل فراق دارفانی را وداع گفت.

سید قاسم موسوی با اشاره به اینکه این مادر صبور خود از جانبازان سرفراز دوران دفاع مقدس بود، ادامه داد: شهیدان گرانقدر در دامان مادرانی پرورش یافته‌اند که نمادی از صبر، ایثار و مقاومت هستند.

مراسم تشییع و خاکسپاری مرحومه حاجیه خانم غابشی سعید ، امروز با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم در شهرستان دشت آزادگان برگزار شد.

حاجیه خانم غابشی سعید در ۲۱ مهرماه سال ۱۳۵۹ در جریان حملات هوایی دشمن بعثی در منطقه ابوجلال شمالی مجروح و به همراه همسرش مرحوم حاج کاظم جلالی به درجه جانبازی نائل آمد و فرزندان گرانقدرش فیصل، ناجی و فرزانه جلالی نیز به درجه رفیع شهادت نائل شدند.