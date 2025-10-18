برزویی به رقابتهای جهانی کاراته مصر رسید
امیررضا برزویی با پیروزی مقابل عمر چالتون از امارات، نهمین سهمیه کاراته ایران برای رقابتهای جهانی مصر را به دست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در رقابتهای وزن ۶۷- کیلوگرم انتخابی کاراته قهرمانی جهان، برزویی با دو پیروزی مقابل نمایندگان دانمارک و بوسنی و با وجود یک شکست برابر نماینده فیلیپین، از گروه خود صعود کرد و راهی مرحله حذفی شد.
در مرحله حذفی، برزویی موفق شد عمر چالتون از امارات را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد و سهمیه جهانی را کسب کند. این موفقیت ارزشمند، پس از نتایج قابل توجه برزویی در مرحله گروهی و نمایش مقتدرانه او در مراحل حذفی رقم خورد و نشان از آمادگی بالای کاراتهکای ایران برای حضور قدرتمند در مسابقات جهانی دارد.
با کسب این سهمیه، شمار کاراتهکاهای ایران حاضر در مسابقات جهانی به عدد ۹ رسید. روز گذشته هم فاطمه صادقی در کاتای انفرادی موفق به کسب سهمیه رقابتهای قهرمانی جهان شده بود.