امیررضا برزویی با پیروزی مقابل عمر چالتون از امارات، نهمین سهمیه کاراته ایران برای رقابت‌های جهانی مصر را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در رقابت‌های وزن ۶۷- کیلوگرم انتخابی کاراته قهرمانی جهان، برزویی با دو پیروزی مقابل نمایندگان دانمارک و بوسنی و با وجود یک شکست برابر نماینده فیلیپین، از گروه خود صعود کرد و راهی مرحله حذفی شد.

در مرحله حذفی، برزویی موفق شد عمر چالتون از امارات را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد و سهمیه جهانی را کسب کند. این موفقیت ارزشمند، پس از نتایج قابل توجه برزویی در مرحله گروهی و نمایش مقتدرانه او در مراحل حذفی رقم خورد و نشان از آمادگی بالای کاراته‌کای ایران برای حضور قدرتمند در مسابقات جهانی دارد.

با کسب این سهمیه، شمار کاراته‌کا‌های ایران حاضر در مسابقات جهانی به عدد ۹ رسید. روز گذشته هم فاطمه صادقی در کاتای انفرادی موفق به کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان شده بود.