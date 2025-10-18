در سومین مجمع ملی شهری جمهوری آذربایجان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی کشورمان با تشریح اقدامات فناورانه ایران در حوزه مدیریت زمین و ساخت‌وساز، از تحول دیجیتال برای مقابله با چالش‌های شهری سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، در نشست بین‌المللی باکو که با حضور نمایندگانی از بیش از ۶۰ کشور برگزار شد، به ارائه تجربه‌های ایران در حوزه حکمرانی زمین با تکیه بر ابزارهای فناورانه پرداخت.

وی با اشاره به مشکلات دیرینه‌ای همچون طولانی بودن روند صدور مجوز ساخت‌وساز و ضعف در نظارت یکپارچه، راهکار اصلی را ایجاد سامانه‌های الکترونیکی دانست.

کاظمیان از «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق یاد کرد که با هدف شفاف‌سازی، تسهیل صدور مجوز و مقابله با زمین‌خواری طراحی شده است.

به گفته وی، این سامانه‌ها نه تنها به بهبود کیفیت حکمرانی شهری کمک کرده‌اند بلکه در حفاظت از محیط‌زیست، کاهش تخلفات ساخت‌وساز و افزایش رضایتمندی شهروندان نیز تأثیرگذار بوده‌اند.

کاظمیان همچنین تأکید کرد ایران در حال توسعه زیرساخت‌های فناورانه بیشتری برای یکپارچه‌سازی داده‌ها و تسهیل تصمیم‌گیری‌های شهری است.

این مجمع با محوریت تاب‌آوری شهری، محیط‌زیست و تبادل تجربه میان کشورها برگزار شد.