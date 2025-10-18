پخش زنده
رئیس اداره محیط زیست دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: از ابتدای امسال تاکنون لاشه ۵۴ فک خزری در سواحل گیلان مشاهده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، عباس عاشوری گفت: امسال، لاشه ۵۴ فک خزری در سواحل شهرستانهای گیلان کشف شد که بیشترین لاشههای کشف شده مربوط به شهرستانهای بندر انزلی، بندر کیاشهر و رشت بود.
وی با بیان اینکه بیشترین تلفات در بازه زمانی ۲۰ شهریور تا امروز در سواحل گیلان ثبت شده است افزود: کشف لاشه فکهای خزری در سواحل شمال کشور و افزایش تلفات تنها پستاندار دریای خزر که در خطر انقراض قرار دارد، موجب نگرانی کارشناسان محیط زیست و دوستداران حیات وحش شده به طوری که آزمایشهای مختلف برای یافتن علت مرگ این پستاندار دریایی در استانهای حاشیه دریای خزر شامل گیلان، مازندران و گلستان و حتی کشورهای حاشیه دریای خزر انجام شده، اما هنوز علت دقیقی برای مرگ این گونه در خطر انقراض ،پیدا نشده است.