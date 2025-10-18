به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای ۳۰۰ هزار دانش آموز قمی در مقاطع مختلف تحصیلی در رشته‌های والیبال، بسکتبال، هندبال، تنیس روی میز، شناو دو میدانی در مراحل مدرسه‌ای و منطقه‌ای در سال تحصیلی با هم رقابت و برترین آنها به مسابقات کشوری دانش‌آموزی اعزام می‌شوند.

محمد جواد محمدی سعید مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در این مراسم گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی ۸ برنامه فرهنگی تربیتی در مدارس استان قم اجرا می‌شود.

حسن سلطانی مدیرکل ورزش و امور جوانان استان هم در این مراسم ازفعالیت ورزش صبحگاهی در مدارس گفت: که در حال حاضر ۲۰ درصد مدارس در این عرصه فعالیت دارند و از مدیران مدارس و کادر آموزشی می‌خواهیم برای اجرای ورزش صبحگاهی فعالیت مستمری داشته باشند.

هفته تربیت بدنی از امروز آغاز و تا ۲ آبان ادامه دارد.