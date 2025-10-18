افتتاح نمایشگاه بینالمللی فرصتهای مشترک تجارت و سرمایهگذاری ایران و افغانستان در بیرجند
نمایشگاه بینالمللی فرصتهای مشترک تجارت و سرمایهگذاری ایران و افغانستان در بیرجند افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این مراسم استاندار خراسان جنوبی، مجمع نمایندگان استان، مدیران بخشهای دولتی و خصوصی، رؤسای اتاقهای بازرگانی برخی استانها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز حضور داشتند.
نخستین نمایشگاه توانمندیهای تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان از امروز تا ۲۹ مهر در بیرجند دایر است.
