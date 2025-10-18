پخش زنده
امروز: -
المپیاد ورزشی درون مدرسهای در مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ المپیاد ورزشی درون مدرسهای، فرصتی برای افزایش نشاط و شادابی در مدارس، شناسایی استعدادهای ورزشی و پرورش قهرمانان آینده کشور است.
مدیرآموزش و پرورش شهرستان مهاباد گفت: هر ساله این المپیاد در هفته تربیت بدنی در مدارس آغاز میشود و هدف آن شناسایی استعدادهای درخشان ورزشی است.
کریم سلیمانی، با بیان اینکه این المپیاد در ۳۶۸ مدرسه شهرستان برگزار میشود، افزود: این المپیاد درون مدرسهای مختص هفته تربیت بدنی نیست و آغازی است برای شروع سال تحصیلی در زمینه ورزشی بر اساس سند تحول بنیادین که یکی از اساس این سند بنیادین توجه به بعد ورزشی مدارس است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مهاباد هم گفت: شناسایی استعدادهای درخشان ورزشی و تربیت این استعدادها گامی مؤثر برای پرورش قهرمانهای ورزشی کشور محسوب میشود.
علیمردان افزود: تربیت بدنی و سلامت نقش مهمی در افزایش شادابی و امید در مدارس دارد و موقعیت مناسبی برای رشد دانش آموزان است.