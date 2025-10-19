به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: ماموران انتظامی با اقدامات فنی و داشتن اطلاعات از حفاری غیرمجاز در منطقه ییلاقی یکی از بخش‌های شهرستان تالش مطلع و با همکاری ماموران اداره میراث فرهنگی و پس از هماهنگی قضائی به این مکان اعزام شدند.

وی با بیان اینکه پلیس با حضور در محل مورد نظرمشاهده کردند که گودالی به قطر یک متر و عمق یک متر حفاری شده است افزود: ۴ حفار غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش گفت: متهمان ۳۷ تا ۴۹ ساله پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سرهنگ حقیقی نیا از همکاری مردم و احساس مسئولیت آنها در قبال حفظ آثار فرهنگی و باستانی قدردانی کرد و از شهروندان خواست هرگونه اخبار در این خصوص را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.