متخصص پاتولوژی دهان و فک بر نقش حیاتی سلامت دندان‌های شیری در رشد، اعتماد به نفس و سلامت آتی کودکان تأکید کرد و توصیه‌های کلیدی برای حفظ بهداشت دهان و دندان از سوی دانش‌آموزان را برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، دکتر میرکشاورز، در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰، در ابتدا با اشاره به تأثیر بر ابعاد مختلف زندگی کودک، گفت: دندان‌های سالم در غذا خوردن و رشد کودک تأثیر بسزایی دارد. همچنین در تلفظ درست کلمات بسیار مؤثر است و کودک در حقیقت با دندان‌های سالم اعتماد به نفس بیشتری خواهد داشت؛ چرا که همانطور که می‌دانید لبخند سالم همیشه زیباتر است و در آینده کمتر دچار پوسیدگی یا مشکلات لثه خواهد شد.

وی افزود: در حقیقت سلامت دندان‌های شیری سلامت دندان‌های دائمی را پایه‌ریزی می‌کند.

دکتر میرکشاورز گفت: مسواک زدن منظم، روزی دو بار (یک بار صبح و یک بار شب) بسیار تأثیر دارد. وی توصیه کرد که بهتر است کودکان قبل از صبحانه مسواک بزنند و شب‌ها هم قبل از خوابیدن از مسواک استفاده کنند.

متخصص پاتولوژی دهان و فک گفت: استفاده از نخ دندان خصوصاً در بچه‌های بالاتر از شش هفت سال دیگر ضرورت پیدا می‌کند، چون دندان‌ها به هم خیلی نزدیک می‌شوند.

وی افزود: کمتر کردن شیرینی‌ها و لواشک‌ها و همچنین غذا‌های اسیدی می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد. اگر استفاده شد، بعدش اگر بتوانند مسواک استفاده بکنند که خیلی خوب است.

دکتر میرکشاورز در مورد دهانشویه بیان کرد که نخ دندان در کنار دهانشویه بسیار کلیدی است.

همچنین، وی اشاره کرد: حتی اگر دسترسی هم ندارند و کودک در مدرسه است و مسواک در دسترسش نیست، اگر با آب دهانش را بشوید، باز هم کمک بسیار زیادی به بهداشت دهان و دندان می‌کند.

متخصص پاتولوژی دهان و فک بر لزوم کم کردن عاداتی مانند باز کردن درب بسته‌ها با دندان‌ها، شکستن اشیاء یا گذاشتن دست در دهان تأکید کرد.

دکتر میرکشاورز در پایان در خصوص تأثیر اجرای پویش‌های دهان و دندان در مدارس اظهار داشت: در حقیقت نهادینه کردن عادت‌های سالم برای کودکان بسیار حائز اهمیت است و ان‌شاءالله که این رویه باشد؛ در حقیقت عادی کردن رفتار‌های سالم برای کودکان.