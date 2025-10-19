در نیمه نخست امسال ۶ هزار و ۳۰۰ ردیف کالا به ارزش ۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان تعیین تکلیف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در بازدید سرزده از انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرک گفت: هدف از این بازدیدها تعیین تکلیف فوری کالاهایی که در این انبارها نگهداری می‌شود.

سید محمد موسویان تأکید کرد: برخی از این کالاها سریع الفساد بوده و گذشت زمان باعث بروز فساد و ازبین‌رفتن کیفیت و مصرف آن می‌شود که نیاز به تعیین تکلیف فوری دارد و تصمیمات خوبی دراین‌خصوص اتخاذ شد.

وی تعیین تکلیف سریع کالاها را در انبار سازمان اموال تملیکی از دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دانست و گفت: با وجود خروج وضعیت انبارها از شرایط نابسامان گذشته و خروج کالاهای تعیین تکلیف شده در همین راستا وجود تعدادی از کالاها و رسوب آنها از عمده مشکلات موجود است.

سید محمو موسویان افزود: باتوجه‌به مقادیری از کالاهایی که حکم برائت مالکان صادر اما برای تحویل مراجعه نکرده‌اند، سازمان اموال تملیکی ملزم است در صورت حضور نداشتن مالک و استرداد کالا در فرایند اداری با قید فوریت تعیین تکلیف و نتیجه به دبیرخانه معاونت حقوق عامه گزارش شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بااعلام آمادگی دستگاه قضایی استان در انجام اقدامات لازم به منظور احقاق حقوق مردم در موارد تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق شهروندان، بر ضرورت تحمیل نشدن هزینه‌های گزاف به مردم و رسیدگی دقیق به پرونده‌های کالاهای ضبط شده تأکید کرد.