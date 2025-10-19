صفحه نخست روزنامه‌های اصفهان(بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۴) صفحه نخست روزنامه‌های اصفهان(بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۴) صفحه نخست روزنامه‌های اصفهان(بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۴) صفحه نخست روزنامه‌های اصفهان(بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۴) صفحه نخست روزنامه‌های اصفهان(بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۴) صفحه نخست روزنامه‌های اصفهان(بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۴)