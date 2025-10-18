به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، جمعی از ورزشکاران و مسئولان شهرستان مهاباد، با کاشت نهال، پیام دوستی میان سلامت انسان و سلامت زمین را گسترش دادند.

ورزشکاران، مربیان و علاقمندان به ورزش درکنار هم جمع شدند تا درکنار تقویت بدن، با کاشت نهال زمین را نیز زنده‌تر کنند.

نهال‌هایی که امروز کاشته می‌شود، نماد پویایی، امید و تداوم زندگی است؛ درست مانند روح ورزش که در جان جامعه جاری است.

نهال‌هایی که امروز کاشته شدند، فردا سایه‌سار خواهند بود برای نسلی که ورزش، سلامتی و سرسبزی را با هم می‌خواهد.