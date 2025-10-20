پخش زنده
برداشت ذرت علوفهای از ۵۳۰ هکتار مزارع شهرستان سلطانیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امسال 40 هزار تن ذرت علوفهای از مزارع این شهرستان برداشت میشود.
هزار و ۶۰۰ هکتار از مزارع استان به کشت ذرت علوفهای اختصاص دارد که حدود یک سوم آن در شهرستان سلطانیه قرار دارد.
51 بهره بردار سلطانیهای این محصول را اوایل خرداد کشت و از اواخر شهریور ماه تا اواسط مهر برداشت میکنند.
میانگین برداشت ذرت علوفهای در هر هکتار بسته به رقم کشت شده از ۶۰ تا ۱۲۰ تن متغیر است و پیش بینی میشود امسال تومان عاید ذرت کاران این شهرستان شود.
ذرت علوفهای مهمترین و اصلیترین خوراک دام است که علاوه بر تضمین سلامت گاو باعث افزایش شیر دهی نیز میشود.