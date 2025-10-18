تیم ملی فوتسال کشورمان در دومین دیدار مقابل روسیه، با نتیجه ۵-۲ بازی را واگذار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتسال ایران که برای برگزاری دو دیدار دوستانه به روسیه سفر کرده بود، امروز در دومین دیدار با نتیجه ۵-۲ نتیجه را به روسیه که در رتبه هفتم رنکینگ فوتسال جهان قرار دارد، واگذار کرد.

سفیدپوشان ایران که این مسابقه را در مجموعه ورزشی تولیسا در «تولای» روسیه برگزار کردند؛ روی یک ضربه کرنر و با مداخله به موقع محمدحسین بازیار موفق شدند به گل اول دیدار برسند، اما در ادامه روس‌ها توانستند با دو گل نتیجه نیمه اول را به سود خود تغییر دهند.

نیمه دوم هم علیرغم تلاش بازیکنان ایران و خلق موقعیت‌های بسیار، این روسیه بود که از فرصت‌های به دست آمده نهایت استفاده را کرد و سه بار دیگر موفق به گلزنی شد تا تک گل حسین طیبی در ثانیه‌های پایانی هم نتواند تاثیر زیادی بر نتیجه بگذارد و قرمزپوشان روسیه با نتیجه ۵-۲ فاتح این دیدار شدند.

تیم ملی فوتسال نخستین دیدار خود را پنجشنبه با نتیجه تساوی ۱-۱ به پایان رسانده بود.

وحید شمسایی در این دو دیدار، مسلم اولادقباد مرد سال فوتسال آسیا ۲۰۲۲ آسیا، سالار آقاپور مرد سال ۲۰۲۵ و چند ملی‌پوش شاخص دیگر را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت.