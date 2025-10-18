دیدار تیم‌های پرسپولیس و خیبر در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، با برتری خیبر به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در چارچوب رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس در ورزشگاه تختی خرم‌آباد از ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف خیبر رفت که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود خیبر به پایان رسید.

پرسپولیس که در شش دیدار گذشته تنها یک برد و پنج تساوی در کارنامه داشت، این‌بار مقابل خیبر طعم نخستین شکست فصل را چشید؛ شکستی که فشار‌ها بر وحید هاشمیان را به اوج رسانده و جایگاه او روی نیمکت سرخ‌ها را متزلزل کرده است. شاگردان هاشمیان مانند بازی‌های پیشین، در بیشتر دقایق مسابقه نظم و برنامه مشخصی در زمین نداشتند و عملکردی پراکنده از خود نشان دادند. پرسپولیس تنها در دقایق پایانی توانست با حملات پیاپی روی دروازه خیبر خطرساز شود و حتی یک بار هم دروازه حریف را باز کند، اما این گل دیرهنگام نتوانست مانع شکست و بحران جدید سرخ‌ها شود.

خیبر خرم‌آباد ۲ - پرسپولیس یک

گلزنان: عرفان معصومی (۲۹) و عیسی مرادی (۶+۹۰) برای خیبر/ امید عالیشاه (۹۰) برای پرسپولیس

ترکیب پرسپولیس؛

پیام نیازمند، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه (۸۶-حسین کنعانی‌زادگان)، مارکو باکیچ، سروش رفیعی (۶۴ - محمد عمری)، امید عالیشاه، تیوی بیفوما (۴۶ - محمدحسین صادقی)، محمدامین کاظمیان (۴۶-اوستون ارونوف) و علی علیپور.

ترکیب خیبر؛

محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، علی شجاعی (۸۵- سبحان پسندیده)، محسن سفیدچغایی (۸۰ - فردین یوسفی)، مهدی گودرزی، حمیدرضا طاهرخانی (۶۷ - عیسی مرادی) و عارف قزل (۶۷ - حمیدرضا ضرونی).