مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری: نمایشگاه تامین مالی، سرمایه گذاری و توسعه تجارت استان یزد تا روز سه شنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ به فعالیت می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمودی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: یزد یک استان صنعتی و معدنی است و در حوزه گردشگری و کشاورزی نیز سرمایه گذاران خوبی دارد، اما از منظر تامین مالی دچار چالش‌هایی بودیم و سیستم بانکی به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نتوانست همه منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها را تامین کند.

وی با دعوت از مردم برای بازدید از این نمایشگاه افزود: از سال گذشته روش‌های جدید تامین مالی را گسترش دادیم و دومین نمایشگاه نیز بر این اساس برگزار می‌شود.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به حضور سرمایه گذاران خارجی در این نمایشگاه تصریح کرد: هشت هیئت تجاری از کشور‌های کویت، امارات، بلاروس و افغانستان برای توسعه تجارت به یزد آمده‌اند.

محمودی اظهار داشت: رویکرد اصلی ما اینست که تامین مالی طرح‌های نیمه تمام بر اساس ابزار‌های نوین و با کمک سرمایه‌های خُرد مردم تامین شود.

وی از تامین مالی ۲ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته خبر داد و گفت: برنامه ریزی امسال اینست که ۱۰ هزار میلیارد تومان به وسیله روش‌های جدید تامین مالی در اختیار سرمایه گذاران قرار داده تا هم طرح‌های نیمه پایان به نتیجه رسیده و هم تامین مالی سرمایه در گردش را برای کارخانه‌ها انجام دهیم.