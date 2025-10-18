تیم تهران، قهرمان شنای المپیاد استعدادهای برتر کشور در مشهد
هفتمین دوره مسابقات مسافت بلند شنای بانوان در مشهد با قهرمانی تیم تهران پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، رئیس هیئت ورزشهای آبی خراسان رضوی گفت: تیم شنای دختران استان تهران با کسب ۱۸ مدال قهرمان هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در رده سنی ۱۳-۱۴ شد.
حسین گرایلی افزود: در پایان دو روز رقابت، تهران با ۶ مدال طلا، ۶ نقره و ۲ برنز بر سکوی اول المپیاد قرار گرفت، فارس با ۱۱ مدال، آذربایجان شرقی با ۴ مدال، توابع تهران با ۶ مدال، خراسان رضوی با ۵ مدال، و اصفهان با ۲ مدال به ترتیب عناوین اول تا ششم را بدست آوردند.
هفتمین دوره مسابقات استعدادهای برتر شنای بانوان رده سنی ۱۳-۱۴ سال ۲۵ و ۲۶ مهرماه با حضور بیش از ۲۶۰ شناگر، مربی، سرپرست، داور و کادر اجرایی از ۳۲ استان کشور در استخر پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.