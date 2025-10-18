مراسم شصت و چهارمین سالگرد قربانیان کشتار ۱۷ اکتبر در فرانسه، دیشب و امروز در شهر‌های مختلف این کشور برگزار شد. هزاران الجزایری در اعتراض به ممنوعیت رفت وآمدی که مقامات فرانسوی صرفا برای الجزایری‌ها وضع کرده بودند، به خیابان‌های پایتخت فرانسه آمدند. اما پلیس فرانسه با قتل عام آنها و انداختن اجسادشان به رود سن، پاسخ داد. بازماندگان این کشتار در پاریس، به تشکیل نشدن پرونده‌ای برای رسیدگی این کشتار، معترض هستند.