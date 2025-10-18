پخش زنده
ایران، روسیه و چین در نامه مشترکی اعلام کردند: بر اساس بند عملیاتی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد آن پس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در نامه مشترک سفرای سه کشور ایران، روسیه و چین در سازمان ملل آمده است: مفتخریم که به نامه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، که در شورای امنیت و مجمع عمومی توزیع گردیده است، اشاره نماییم؛ مکاتبهای که در آن موضع مشترک کشورهای ما نسبت به اقدامات اخیر بریتانیا، فرانسه و آلمان که مدعی هستند در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت انجام گرفته است، تبیین گردیده است.
ایران و روسیه و چین اعلام کردند : مجددا تاکید مینماییم که تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی سازوکار موسوم به «اسنپبک»، ذاتا از حیث حقوقی و آینکار معیوب و فاقد وجاهت حقوقی است. سه کشور اروپایی، که خود از اجرای تعهداتشان ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ خودداری کرده و همچنین روند مقرر در «سازوکار حلوفصل اختلافات» را طی نکردهاند، فاقد صلاحیت استناد به مفاد آن هستند.
ایران، روسیه و چین در نامه مشترک خود تصریح کردند: در این چارچوب، تاکید مینماییم که بر اساس بند عملیاتی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد آن پس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است. بار دیگر تصریح میکنیم که اختتام کامل و بهموقع قطعنامه ۲۲۳۱ به منزله پایان بررسی موضوع هستهای ایران در شورای امنیت است؛ امری که موجب تقویت اقتدار شورا و اعتبار دیپلماسی چندجانبه میگردد.
در این نامه اضافه شده است : تاکید داریم که ضروری است طرفهای ذیربط به یافتن راهحلی سیاسی که از طریق تعامل و گفتوگوی دیپلماتیک و بر مبنای اصول احترام متقابل، دغدغههای تمامی طرفها را دربرگیرد، متعهد بمانند و از اعمال تحریمهای یکجانبه، تهدید به توسل به زور یا هر اقدام دیگری که موجب تشدید تنش گردد، خودداری نمایند. همچنین تمامی کشورها باید در جهت ایجاد فضای مساعد و شرایط مناسب برای تداوم تلاشهای دیپلماتیک مشارکت نمایند.
ایران، روسیه و چین در نامه خود به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس دورهای شورای امنیت (روسیه در ماه اکتبر) خواستار این شدند که این نامه بعنوان سند رسمی شورای امنیت سازمان ملل منتشر شود.