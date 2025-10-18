رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین بر لزوم تأمین تمامی ۱۶ عنصر ضروری برای گیاهان جهت دستیابی به تولید بهینه کشاورزی تأکید کرد و گفت: در خاک‌های فرسوده، این عناصر باید به صورت دستی اضافه شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محصص مستشاری در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه قزوین با اشاره به اهمیت تولیدات کشاورزی برای تأمین غذای سالیانه، نقش تأمین غذای گیاه را حیاتی دانست و گفت: ما ۱۶ عنصر ضروری داریم که جزو عناصر مصرفی و ریزمغذی هستند و اگر این عناصر ضروری برای گیاه تأمین نشوند، چرخه زندگی گیاه تکمیل نخواهد شد.

وی افزود: برخی خاک‌ها قابلیت تأمین این عناصر را ندارند یا میزان آنها کافی نیست.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با مقایسه وضعیت خاک با بدن انسان، گفت: در برخی کشور‌ها که کشت‌های متمادی انجام شده و عناصر غذایی از بین رفته، آن منطقه دیگر قابلیت کشت گیاه را نداشته مگر اینکه عناصر را به صورت دستی به خاک اضافه کنیم؛ درست مانند خود انسان که ویتامین D را مجبور است به صورت قرص یا دارو مصرف کند.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی، یکی از اقدامات پژوهشی این مرکز برای مدیریت خاک را تهیه نقشه‌های حاصلخیزی خاک در اراضی زراعی و باغی عنوان کرد.

محصص مستشاری توضیح داد: کار ما پژوهشگران این است که ببینیم چه عناصر غذایی در خاک ما وجود دارد. عناصری که میزانشان از حد بهینه بالاتر باشد، نباید مصرف شوند، ولی اگر عناصری کمتر از حد بهینه هستند، باید به صورت کود مصرف شوند.

وی اشاره کرد که این روش‌های افزودن عناصر مغذی ممکن است به صورت شیمیایی یا عادی انجام شود و هدف نهایی، بهبود جذب مواد توسط خاک برای تحقق تولید بهینه است.

مصرف غیرکارشناسانه اوره به محصولات آسیب می‌زند

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی از وجود شکاف قابل توجه بین نیاز واقعی به کود‌ها در استان و میزان مصرف موجود خبر داد و در عین حال نسبت به مصرف بیش از حد و غیرکارشناسانه کود‌های شیمیایی، به ویژه اوره، هشدار داد.

محصص مستشاری افزود: بر اساس آخرین نیازسنجی انجام شده توسط این مرکز برای محصولات باغی و زراعی استان، میزان نیاز به کود‌ها (شامل نیتروژن، فسفر و پتاس) حدود ۱۴۰ هزار تن برآورد شده است.

وی اعلام کرد که آخرین آمار دریافتی از شرکت خدمات حمایتی نشان می‌دهد مصرف کل (عمدتاً کود اوره) تنها حدود ۷۰ هزار تن است؛ به این معنی که میزان کود مصرفی برای دستیابی به تولید بهینه، نیمی از حد نیاز است.

محصص مستشاری تأکید کرد که اگرچه میزان مصرف کلی کم است، اما چالش اصلی در نحوه و میزان مصرف توسط کشاورزان نهفته است.

وی به کشت ذرت علوفه‌ای اشاره کرد و گفت: الان برای ذرت علوفه‌ای اگر میزان تناژ بالای ۸۰ تن در هکتار باشد، تا ۵۰۰ الی ۶۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار توصیه می‌شود تا بتواند ۸۰ تا ۱۰۰ تن علوفه تولید کند. اما اگر میزان ذرت علوفه‌ای طرف مثلاً ۴۰ تن در هکتار باشد و بیاید ۶۰۰ کیلوگرم اوره مصرف کند، مسلماً آسیب می‌زند.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی تأکید کرد که رعایت توصیه‌های کارشناسی برای تأمین نیاز واقعی گیاه، بدون زیاده‌روی، ضامن کارایی مناسب در کشاورزی استان است.

استاندارد‌های سخت‌گیرانه برای عناصر سنگین در سبزیجات و محصولات تازه خوری

محصص مستشاری، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با تأکید بر اهمیت کنترل عناصر سنگین در محصولات غذایی، اعلام کرد که بر اساس آزمایش‌های انجام شده، گندم کشور ایران جزو سالم‌ترین گندم‌های جهان از نظر میزان آلودگی به عناصر سنگین محسوب می‌شود.

وی با اشاره به حساسیت محصولات، به‌ویژه محصولات تازه خوری (سبزی و سیفی) و محصولات ریشه‌ای (مانند سیب زمینی)، گفت: در بحث عناصر سنگین، استاندارد‌هایی که تعیین شده بسیار سخت‌گیرانه است.

وی افزود: مقایسه میزان مجاز عناصر سنگین در محصولات نشان می‌دهد که برای محصولاتی که حجم مصرف بالاتری دارند (مانند گندم)، حد مجاز باید بسیار پایین‌تر در نظر گرفته شود، در حالی که برای محصولاتی نظیر سبزیجات، اگرچه میزان مصرف کمتر است، اما غلظت مواد آلاینده باید به دقت کنترل شود.

محصص مستشاری در خصوص نگرانی‌ها پیرامون آلودگی گندم به عناصر سنگین، خبر خوشی را داد و گفت: موسسه تحقیقات خاک بیش از دو هزار و ۵۰۰ نمونه رندوم از گندم کشور (شامل ۱۰۰ تا ۲۰۰ نمونه از هر استان) را تست و موسسه اعلام کرد که گندم کشور ما یکی از سالم‌ترین گندم‌های جهان است.

وی همچنین اشاره کرد که در همکاری با موسسه استاندارد و علوم پزشکی، بررسی‌های دقیقی بر روی محصولات دیگر، به ویژه سبزیجات و محصولات گلخانه‌ای که مجوز‌های تولید آنها توسط سازمان‌های مرتبط صادر می‌شود، در حال انجام است تا اطمینان حاصل شود که استاندارد‌های سخت‌گیرانه در تمام سطوح رعایت می‌شوند.