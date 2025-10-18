



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در دیدار با نگا کورمینگ، وزیر مسکن و دولت‌های محلی مالزی، بر تقویت همکاری‌ها در زمینه مدیریت پسماند، توسعه ساختمان‌های سبز و افزایش مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست توافق کردند.

شینا انصاری با تأکید بر نقش کلیدی زنان و جوانان در پروژه‌های زیست‌محیطی، بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های مالی پایدار برای تضمین تداوم این پروژه‌ها تاکید کرد.

وزیر مالزی نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، آمادگی کشورش را برای انتقال تجربیات خود در حوزه محیط زیست شهری اعلام کرد و به همکاری‌های جاری مالزی با چین در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و استانداردسازی ساخت‌وساز‌ها بر اساس معیار‌های زیست‌محیطی اشاره نمود.

این دیدار گامی مهم در جهت تقویت روابط دو کشور در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار شهری به شمار می‌رود.



