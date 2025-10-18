معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر اهمیت نظارت کارشناسانه بر مصرف نهاده‌ها تأکید کرد و گفت: با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مصرف واقعی کود در استان همچنان از حد استاندارد فاصله دارد.

تأکید بر پایبندی به نتایج آزمایش خاک و فرهنگ‌سازی برای رفتار اصولی در مصرف کود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، خوش اخلاق با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین افزود: انقلاب صنعتی در کشاورزی با اصلاح ارقام (مانند گندم پاکوتاه مکزیکی) آغاز شد و تولید گندم را از دو تن به مرز چهار تا شش تن در هکتار رساند، روندی که باعث رونق بازار کود‌های شیمیایی و توسعه سریع آزمایشگاه‌های سنجش مواد در دنیا شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به تاریخچه فعالیت‌های سازمان در زمینه پایش خاک، گفت: تقریباً از ۲۰ سال پیش طرح گندم را در استان داشتیم و سهمیه‌بندی استان‌ها بر اساس آزمون خاک در آزمایشگاه‌ها انجام می‌شد.

وی با اشاره به پهنه‌بندی آزمایشگاه‌ها در سطح استان اظهار داشت: الگوی مصرف طوری شد که میزان مصرف کودی که دوستان محقق به ما اعلام می‌کنند، در آن حد تحقق پیدا نمی‌کند و این خودش یک مشکل ایجاد می‌کند.

خوش اخلاق افزود که لازم است حداقل استاندارد‌های اعلام شده توسط محققان در خصوص مصرف کود برای محصولات اساسی رعایت شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر، بیشترین مصرف کود‌های شیمیایی در استان بر روی محصولات استراتژیک گندم، جو، کلزا، یونجه و ذرت متمرکز است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه وزارتخانه و سازمان جهاد کشاورزی، سهمیه‌های کود بر اساس مقادیر اپتیمم (بهینه) معرفی شده توسط محققان را به اندازه کافی در سامانه تخصیص داده‌اند، گفت: کلاس‌های آموزشی در حال انجام است، اما کسانی هستند که خلاف دستورالعمل‌ها عمل می‌کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی تأکید کرد که مرحله بعدی کار، پس از تولید، مستندسازی و اطمینان از انطباق با استاندارد‌های تعیین شده برای محصولاتی است که قرار است صادر شوند.

خوش اخلاق اشاره کرد که زیرساخت‌های لازم برای کنترل و تأیید میزان مصرف نهاده‌ها در محصولات صادراتی استان در حال راه‌اندازی است.

تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای رفتار اصولی در مصرف کود

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به روند تغییر پارادایم در کشاورزی استان، تأکید کرد که حرکت به سمت روش‌های صنعتی مانند کشت هیدروپونیک، به صورت خودکار کنترل مصرف نهاده‌ها را تسهیل کرده و فرهنگ‌سازی در کنار آن، کلید رفع رفتار‌های غیر اصولی در مصرف کود‌های شیمیایی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی، وضعیت فعلی کشاورزی استان را «مرحله گذار» توصیف کرد.

وی توضیح داد که کشاورزان از روش سنتی کشت بر روی زمین به سمت استفاده از پیتماس و روکش‌های هیدروپونیک روی آورده‌اند.

خوش اخلاق بیان داشت: این نشان می‌دهد که یک علم به عنوان نهاد موجب شکل گرفته و بسیاری از شرکت‌ها به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت کرده‌اند.

وی افزود که در سیستم‌های نوین مانند هیدروپونیک، دستگاه‌ها غلظت عناصر را تنظیم می‌کنند و کشاورز دیگر دستی اقدام به اضافه کردن غلظت سمی یا کودی بیش از حد نمی‌کند. این سیستم‌های کنترل خودکار، به طور ذاتی، مصرف بهینه را تضمین می‌کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی اذعان داشت که هنوز درصد کمی از کشاورزان (به ویژه کسانی که تحت نظارت مستقیم دستگاه‌ها نیستند) ممکن است بدون نظارت، رفتار‌های غیر اصولی داشته باشند.

وی بر اهمیت نقش ترویج و فرهنگ‌سازی فرا بخشی تأکید کرد و گفت: رفتار غیر اصولی در مورد کود‌های شیمیایی وجود دارد و کشاورزان سنتی و صنعتی باید هر دو به این مقوله بپردازند.

وی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری کارگاه‌ها در نقاط مختلف استان توسط بخش ترویج، بتوان پیامد‌های مثبتی در بهبود تولیدات ایجاد کرد.

خوش اخلاق، اهمیت آموزش و نظارت را به عنوان اولویت اصلی برای اطمینان از انطباق عملکرد کشاورزان با توصیه‌های کارشناسان دانست.

پایش بیش ازهزار و ۴۸۵ نمونه محصولات کشاورزی برای کنترل آلاینده‌ها

رحمانی، رئیس اداره نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم با اشاره به سیاست‌های سازمان غذا و دارو از سال ۱۳۹۶، اظهار داشت: ما طرح ارتقاء سلامت و کاهش آلاینده‌ها را در هشت محصول مهم کشاورزی شامل خیار، گوجه، پیاز، سیب‌زمینی، پرتقال، سیب درختی و سایر اقلام، در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود که تا سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۱۴۸۵ مورد نمونه‌برداری از محصولات کشاورزی انجام شده است.

رئیس اداره نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی در پاسخ به نحوه برخورد با موارد آلاینده، تأیید کرد که عدم انطباق‌های مشاهده شده در پایش‌های مزرعه‌ای از طریق استانداری و پیگیری‌های قضایی از طریق دادستانی دنبال شده است.

کنترل اقلام بسته‌بندی شده و شروع برنامه شناسنامه سلامت

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، رسالت معاونت غذا و دارو را در کنترل مستمر اقلام غذایی بسته‌بندی شده از نظر فلزات سنگین و باقی‌مانده سموم، توسط آزمایشگاه‌های همکار مطابق با مقررات ملی بهداشتی برشمرد.

وی گفت: از سال ۱۴۰۴، تفاهم‌نامه‌ای تصویب شده که پس از شناسنامه دار شدن مزارع و باغات توسط جهاد کشاورزی و اختصاص کد رقمی، معاونت غذا و دارو پایش و نظارت بر اقلام بسته‌بندی شده را آغاز کند. این شناسنامه سلامت به عنوان عاملی برای ارتقاء امنیت غذایی مورد تأکید قرار گرفت.

در خصوص پرونده‌های قضایی مرتبط با باقی‌مانده سموم کشاورزی، خانم رحمانی اشاره کرد که در سال ۱۴۰۳، حدود چهار مورد پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده است.

وی همچنین تصریح کرد که پایش از میادین تره‌بار نیز تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته و اقدامات قضایی از سطح مزارع بر روی همان هشت محصول اصلی متمرکز بوده است.