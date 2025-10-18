بازیهای آسیایی جوانان؛ دیدار تیمهای هندبال ایران – تایلند، فردا
تیم هندبال پسران کشورمان در نخستین گام بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵- بحرین، فردا با تایلند دیدار میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم هندبال جوانان پسر ایران که در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در گروه B با کویت، چین، امارات متحده عربی، تایلند و قزاقستان همگروه است، فردا، یکشنبه، ۲۷ مهر، در نخستین دیدار خود در سالن «امالحصم» منامه با تایلند مصاف میکند.
صالح حسهزاده، پارسا باباپور، محمد کشاورز، امیرحسین نیکاقبال، شایان سوسنی، محمدطاها ابراهیم خانلر، محمدطاها فتاحی، دانیال میرحسینی، مهدی احمدیفر، پدرام پرماه، حسن جودکی، عرشیا جاویدی، شاهرخ علیزاده، امیرحسن پنهانه، مهدی جمالی و محمدحسین کمالی ۱۶ بازیکن تیم هندبال جوانان پسر کشورمان را در این بازیها تشکیل میدهند.
در دیگر دیدارهای روز نخست و در بخش پسران چین با امارات متحده عربی، مالدیو با عربستان سعودی، کویت با قزاقستان و هنگ کنگ با بحرین دیدار میکند.
دیدار تیم هندبال جوانان ایران با تیم تایلند فردا، یکشنبه، ۲۷ مهر، و از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت کشورمان برگزار میشود و ملیپوشان کشورمان که یکی از مدعیان قهرمانی در این رقابتها به شمار میروند، برای ثبت اولین برد خود به میدان خواهند رفت.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز میشود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد، اما مسابقات رشته هندبال و چند رشته دیگر چند روز پیش از افتتاحیه برگزار میشود.
مهدی جمالی، بازیکن تیم هندبال ایران همراه با عسل گلتپه، ملیپوش تکواندو، پرچمداران کاروان ورزشی کشورمان در افتتاحیه این مسابقات هستند.