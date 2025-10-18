به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، هم‌زمان با نزدیک شدن به هفته پدافند غیرعامل، نخستین نشست تخصصی دبیران کمیته‌های پدافند غیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو با هدف بررسی آخرین برنامه‌ها، طرح‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل، در محل مجتمع معدنی چادرملو برگزار شد.

در این نشست، دبیر کمیته پدافند غیرعامل ایمیدرو، با تأکید بر اهمیت ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها و حفاظت از سرمایه انسانی و منابع راهبردی کشور، اظهار داشت : پدافند غیرعامل در بخش معدن نقشی کلیدی در تداوم تولید، کاهش آسیب‌پذیری و صیانت از ظرفیت‌های حیاتی کشور دارد.

آقای اشراقی، در ادامه با تشریح طرح‌ها و سناریو‌های اجرایی پیشنهادی در این حوزه گفت: برنامه‌های پیش‌ِرو شامل مقابله با حملات سایبری، مدیریت حوادث معدنی، کنترل شکست سد‌های باطله، آمادگی در برابر زلزله، قطع برق و گاز، آلودگی‌های شیمیایی، خرابکاری و اختلال در زنجیره تأمین است.

این نشست تخصصی، گامی مهم برای یکپارچه‌سازی اقدامات پدافند غیرعامل در شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو و الگوسازی ملی برای مدیریت بحران در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران به‌شمار می‌رود.