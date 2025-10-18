لیگ برتر هندبال؛ تغییر زمان دیدار سپاهان نوین – سایپا
زمان برگزاری یک دیدار از هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان تغییر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال اعلام کرد: زمان برگزاری دیدار سپاهان نوین - سایپا تهران از هفته چهارم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور تغییر کرده است و این دیدار چهارشنبه، ۳۰ مهر از ساعت ۱۶ برگزار میشود.
سایر دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر هندبال سه شنبه، ۲۹ مهر، برگزار خواهد شد.
هماکنون سایپا تهران با ۳ پیروزی و ۶ امتیاز در رده سوم جدول ردهبندی قرار دارد و سپاهان نوین نیز با ۲ امتیاز رده هفتم را در اختیار گرفته است.