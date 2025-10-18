مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح‌های عمرانی و ایمن‌سازی در محور‌های شهرستان کیار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خدابخشی گفت: با اجرای اقداماتی نظیر اصلاح قوس‌ها، روشنایی گردنه شلمزار، روکش آسفالت و رفع نقاط حادثه‌خیز، جاده‌های این شهرستان ایمن‌تر و تردد در آنها روان‌تر شده است.

وی افزود: در راستای بهبود کیفیت و ایمنی راه‌ها، عملیات تسطیح و تیغ‌زنی حاشیه راه‌ها، شانه‌سازی، اصلاح شیب شیروانی و برطرف کردن اختلاف سطح جاده و زمین‌های اطراف در محور‌های مختلف شهرستان در حال انجام است.