سارقی که به بهانه بیماری و مرخصی از زندان ، در مدت کوتاهی دست‌کم ۹۰ فقره سرقت از خودرو و اماکن در استان‌های قم، مرکزی و اصفهان انجام داد در دام پلیس گرفتار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده انتظامی استان قم از متلاشی شدن باندی خبر داد که در چند استان کشور به سرقت از خودرو‌ها و اماکن دست می‌زدند.

سردار محمدرضا میرحیدری افزود: متهم اصلی این پرونده، مردی ۴۳ ساله است که بیش از نیمی از عمر خود را در زندان گذرانده و در مرخصی زندان، با ادعای بیماری‌های واهی، موفق به خروج موقت از زندان شده بود.

این سارق سابقه‌دار، در مدت کوتاهی پس از آزادی، با همدستی سه نفر از مال‌خر‌ها و دو هم‌دست دیگر، دست‌کم ۹۰ فقره سرقت را در قم، اصفهان، نطنز، دلیجان و اراک رقم زد. مأموران پلیس آگاهی شهرستان قم در عملیات دستگیری، پس از تعقیب و گریز مسلحانه، او را با شلیک قانونی متوقف کردند.