پخش زنده
امروز: -
سارقی که به بهانه بیماری و مرخصی از زندان ، در مدت کوتاهی دستکم ۹۰ فقره سرقت از خودرو و اماکن در استانهای قم، مرکزی و اصفهان انجام داد در دام پلیس گرفتار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده انتظامی استان قم از متلاشی شدن باندی خبر داد که در چند استان کشور به سرقت از خودروها و اماکن دست میزدند.
سردار محمدرضا میرحیدری افزود: متهم اصلی این پرونده، مردی ۴۳ ساله است که بیش از نیمی از عمر خود را در زندان گذرانده و در مرخصی زندان، با ادعای بیماریهای واهی، موفق به خروج موقت از زندان شده بود.