تقویت همکاری دستگاهها، کلید موفقیت در بازآفرینی شهری کشور
معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: نوسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی و کاهش ۲۰ درصدی بافتهای ناکارآمد، اهداف مهم برنامه هفتم توسعه است که نیازمند همکاری همهجانبه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، یدالله آقایی معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران، اهمیت بازآفرینی شهری را فرابخشی و نیازمند همکاری گسترده دستگاههای مختلف دانست.
وی با اشاره به هدفگذاریهای برنامه هفتم توسعه گفت: در طول پنج سال آینده، نوسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده و کاهش ۲۰ درصدی این بافتها مد نظر قرار گرفته است.
آقایی بر نقش تسهیلگری دولت در این زمینه تأکید کرد و افزود: مردم باید محور نوسازی مسکن باشند و دولت و نهادهای عمومی، از جمله شهرداریها، با ارائه تسهیلات، کاهش زمان صدور پروانه و تخفیف عوارض به این فرآیند کمک میکنند.
معاون شرکت بازآفرینی شهری، گستردگی بافتهای فرسوده در سراسر کشور را بیش از ۱۷۷ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: این موضوع با توجه به درگیر بودن نهادهای مختلف باید به صورت هماهنگ و فراوزارتخانهای دنبال شود.
او همچنین به ضرورت تأمین خدمات زیربنایی و سرانههای آموزشی، درمانی و فرهنگی در محلات هدف بازآفرینی اشاره کرد تا علاوه بر نوسازی، کیفیت زندگی ساکنان نیز ارتقا یابد.
توانمندسازی اجتماعی ساکنان این محلات نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد و اقدامات بهسازی معابر نیز بخشی از تلاشهای موثر وزارت راه و شهرسازی بوده است.
آقایی تصریح کرد: موفقیت برنامههای بازآفرینی شهری در گرو مشارکت فعال مردم و همکاری نزدیک نهادهای مسئول است.