فارس، قهرمان مسابقات چوگو ایران شد
پانزدهمین دوره مسابقات چوگو قهرمانی کشورمان به میزبانی آباده با قهرمانی تیم فارس به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پانزدهمین دوره مسابقات چوگو قهرمانی کشور از ۲۳ مهر به میزبانی شهرستان آباده استان فارس برگزار شد و پس از رقابت ۸ تیم در مرحله نهایی، تیم استان فارس بر سکوی قهرمانی ایستاد.
تیم استان مازندران به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد و تیم استان چهارمحال و بختیاری هم در جایگاه سوم قرار گرفت.
همچنین جام اخلاق این دوره از رقابتها به تیم استان اردبیل اهدا شد.