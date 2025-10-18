پانزدهمین دوره مسابقات چوگو قهرمانی کشورمان به میزبانی آباده با قهرمانی تیم فارس به پایان رسید.

فارس، قهرمان مسابقات چوگو ایران شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پانزدهمین دوره مسابقات چوگو قهرمانی کشور از ۲۳ مهر به میزبانی شهرستان آباده استان فارس برگزار شد و پس از رقابت ۸ تیم در مرحله نهایی، تیم استان فارس بر سکوی قهرمانی ایستاد.

تیم استان مازندران به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد و تیم استان چهارمحال و بختیاری هم در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین جام اخلاق این دوره از رقابت‌ها به تیم استان اردبیل اهدا شد.