با بدبیاری بازی را باختیم
سرمربی تیم شمس آذر قزوین پس از شکست مقابل فجر گفت: در این بازی، عملکرد تیم از نظر تاکتیکی خوب بود و تلاش زیادی کردیم تا نتیجه بگیریم. اما کل جریان بازی تحت تأثیر بدبیاری و ناهماهنگی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، وی افزود: نیمه دوم بهتر ظاهر شدیم و چند بار توپ از کنار دروازه رد شد، اما همانطور که میدانید، به بازی خوب امتیاز نمیدهند.
سرمربی تیم شمس آذر قزوین عنوان کرد: با وجود غیبت چند بازیکن کلیدی به دلیل مصدومیت و محرومیت، تیم برای جبران همه تلاشش را کرد.
رضایی گفت: موقعیتهای زیادی نداشتیم، اما تا دقیقه آخر برای رسیدن به گل جنگیدیم. متأسفانه نتیجه دلخواه حاصل نشد.
سرمربی تیم شمس آذر قزوین گفت:این شکست به هیچوجه شایسته تیم ما نبود. توپها به گل تبدیل نشدند و هماهنگی لازم در خط حمله وجود نداشت. مهاجم تمامعیار در اختیار نداشتیم و با وجود تلاش زیاد، کیفیت مطلوب حاصل نشد.
رضایی افزود: در ساختار دفاعی نیز گل خوردیم، اما در بازپسگیری توپها عملکرد بهتری داشتیم. قول میدهیم با روحیه جنگندگی و انسجام بیشتر، این مسیر را ادامه دهیم و در بازیهای آینده جبران کنیم.