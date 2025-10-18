از برد خوشحالم، اما راضی نیستم
سرمربی فجر سپاسی پس از برد مقابل شمس آذر گفت: علیرغم برد از این برد راضی نیستم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، پیروز قربانی گفت: بازیکنان زحمت زیادی کشیدند و تماشاگران قجر شیراز مثل همیشه با حمایتهای پرشورشان درخشیدند.
سرمربی فجر سپاسی عنوان کرد:خوشحالیم که توانستیم در دو بازی پیاپی به پیروزی برسیم و کیفیت فنی قابل قبولی ارائه دهیم.
قربانی گفت:، اما از نظر نوع بازی، جای بهبود داریم، با اینکه نتیجه مطلوب بود، عملکرد فنی تیم در سطحی نبود که رضایت کامل داشته باشیم.
وی گفت: باید تلاش کنیم تا در بازیهای آینده، کیفیت بهتری ارائه دهیم و به سطحی برسیم که شایسته نام تیممان باشد. از زحمات بچهها ممنونم، اما برای رسیدن به اهداف بزرگتر، باید بهتر باشیم.