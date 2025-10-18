پخش زنده
امروز: -
علیرضا مرتاضی نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم پنچاک سیلات کشورمان در نخستین مبارزه خود در بازیهای آسیایی جوانان به مصاف نماینده بحرین میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا مرتاضی نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم پنچاک سیلات کشورمان در نخستین مبارزه خود در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ - بحرین، با جاسم السابایی از کشور میزبان مبارزه میکند. تایلند، ازبکستان، مالزی، فیلیپین، بحرین، ایران، قرقیزستان و هند در این وزن حضور دارند.
جلسه فنی رقابتهای پنچاک سیلات امروز با حضور نمایندگان کشورمان برگزار شد.
تیم ملی پنچاک سیلات کشورمان با یک نماینده آقایان و یک نماینده بانوان در این رقابتها حضور دارد.