به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا مرتاضی نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم پنچاک سیلات کشورمان در نخستین مبارزه خود در بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ - بحرین، با جاسم السابایی از کشور میزبان مبارزه می‌کند. تایلند، ازبکستان، مالزی، فیلیپین، بحرین، ایران، قرقیزستان و هند در این وزن حضور دارند.

جلسه فنی رقابت‌های پنچاک سیلات امروز با حضور نمایندگان کشورمان برگزار شد.

تیم ملی پنچاک سیلات کشورمان با یک نماینده آقایان و یک نماینده بانوان در این رقابت‌ها حضور دارد.