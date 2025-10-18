مهدیه اسفندیاری، دهم اسفند سال گذشته، پس از حمایت از مردم مظلوم فلسطین، توسط پلیس فرانسه بازداشت و از آن زمان تاکنون در زندان محبوس شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدیه اسفندیاری، مترجم و فعال فرهنگی ایرانی، دهم اسفند سال گذشته، پس از حمایت از مردم مظلوم فلطسین در صفحه شخصی اش، توسط پلیس فرانسه بازداشت و از آن زمان تاکنون در زندان فرن این کشور محبوس شده است.

سخنگوی قوه قضائیه کشورمان ابراز امیدواری کرد، با توجه به بی گناهی خانم اسفندیاری، دولت فرانسه این شهروند ایرانی را بدون هر قید و شرطی آزاد کند.