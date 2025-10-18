به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن از برداشت بیش از ۱۰۰ هزار تن سیب‌زمینی از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

رحمانی با اشاره به اینکه میانگین عملکرد سیب‌زمینی در شهرستان بروجن حدود ۴۰ تن در هر هکتار است، افزود: شهرستان بروجن به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید سیب‌زمینی بذری و خوراکی در سطح کشور شناخته می‌شود.

به گفته وی: کلمبا، چلنجر، پانامرا، فابولا، راشیدا، سیفرا، کایمن، ساگیتا، سیلوانا و… از ارقام کشت شده است.