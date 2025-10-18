به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی بروجن گفت: سرمازدگی زودرس پاییزه در اوایل مهر به‌ویژه در بخش‌های بلداجی و گندمان میزان تولید، اندازه غده و کیفیت این محصول را را تا حدی تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رحمانی افزود: شهرستان بروجن با دو هزارو ۵۰۰ هکتار اراضی سیب زمینی به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید سیب‌زمینی در استان، سهم قابل توجهی در صادرات این محصول به بازار‌های خارجی دارد.