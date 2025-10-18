به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کوروش رضایی گفت: در سال جاری بیش از ۱۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته است که پیش بینی می‌شود بیش از هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

وی افزود: کشت گوجه‌فرنگی در این شهرستان به روش نشایی و با سامانه آبیاری موضعی (تیپ) انجام می‌شود.

به گفته وی: محصول تولیدی علاوه بر تأمین نیاز مردم استان به عنوان یکی از محصولات صادراتی استان نیز محسوب می‌شود.