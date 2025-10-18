سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در دقایق پایانی بازی، فوتبال روی بد خود را به ما نشان داد، ما مستحق این نتیجه نبودیم.

وحید هاشمیان، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پس از دیدار مقابل خیبر خرم آباد، اظهار داشت: پیش‌بینی هر نتیجه‌ای را می‌کردیم غیر از این نتیجه. به نظرم نتیجه عادلانه نبود. از فرصت‌هایمان استفاده نمی‌کنیم، اما طبیعتا من به عنوان سرمربی، خودم از نتایج راضی نیستم. تمام تلاش خود را انجام دادیم، اما در دقایق پایانی، فوتبال روی بد خود را به ما نشان داد. ما مستحق این نتیجه نبودیم.

وی افزود: تیم حریف چند باخت داده بود و برابر ما فشرده بازی می‌کرد و ما آگاه بودیم و هجومی بازی کردیم. گلی که خوردیم عادلانه نبود. قبل از آن گل، علی‌پور و عمری شانس‌های خوبی داشتند، اما گل نشد. زمان بدی گل دوم را خوردیم و زمانی برای جبران نداشتیم.

هاشمیان گفت: من به تصمیمات داور احترام می‌گذارم و داوری‌ها خوب بود. طبیعتا جو ورزشگاه به سود خیبر بود، اما طرفداران ما هم به خوبی ما را تشویق کردند.

سرمربی پرسپولیس افزود: پرسپولیس تیم بزرگی است و تماشاگران از ما قهرمانی می‌خواهند و حق آنهاست. ما ناراحت هستیم که نتوانسیتم آنها را خوشحال کنیم. امروز نتیجه عادلانه نبود. ما با تمام وجود بازی کردیم. امروز خیبر میزبانی خوبی انجام داد و پذیرایی خوبی هم کردند.

وی گفت: ما در گل زدن خوب کار نمی‌کنیم، اما فرصت‌های زیادی ایجاد می‌کنیم. سه روز است که بازیکنان ما از تیم ملی برگشته‌اند. بدشانس هستیم و به گل نمی‌رسیم و به سادگی روی ضربات ایستگاهی یا از بین چند بازیکن ما، به راحتی به ما گل می‌زنند.