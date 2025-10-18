برخورد ۲ خودرو در جاده یاسوج به اصفهان، روستای سمرون یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی بخش پاتاوه گفت: حادثه رانندگی برخورد خودروی سایپا و پژو پارس ساعاتی پیش رخ داد.

رجایی با بیان اینکه در این حادثه راننده پژو پارس در دم جان باخت افزود: راننده سایپا که به شدت مصدوم شده بود با آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شد.

وی با ابراز نگرانی از حوادث رانندگی منجر به فوت، جرحی و ضرور و زیان در این جاده در مدت یک سال اخیر ادامه داد: این جاده بدون خط کشی و گاردریل است و علائم رانندگی هم ندارد.

فرمانده انتظامی بخش پاتاوه از مسئولان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خواست در این زمینه چاره اندیشی شود.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان هم گفت: این حادثه ساعت ۲۰:۵۰ به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

پرویز غفارفرد افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کد عملیاتی ۷۲۲ به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه، راننده خودروی پارس متأسفانه پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود و راننده خودروی سایپا پس از ارائه خدمات درمانی اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس، به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شد.