شهروندان قمی هنگام سوخت گیری از کارت شخصی استفاده کنند
شرکت توزیع و پخش فرآروردههای نفتی منطقه قم از شهروندان خواست برای سوخت گیری در جایگاههای پمپ بنزین، از کارت شخصی خود استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در اطلاعیه شرکت توزیع و پخش فرآروردههای نفتی منطقه قم آمده است: براساس مفاد تکلیفی قانون بودجه مقرر شده است تا پایان سال ۱۴۰۴، ۹۵ درصد بنزین یارانهای با کارت سوخت شخصی توزیع و صرفاً ۵ درصد آن از طریق کارت اضطراری جایگاهها به رانندگان عرضه شود، براین اساس با توجه به واریز سهمیه اختصاص یافته یارانهای به خودروهای شخصی به میزان ۶۰ لیتر با نرخ اول و ۱۰۰ لیتر با نرخ دوم، رانندگان هنگام مراجعه به جایگاههای سوخت از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.