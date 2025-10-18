ارکستر سمفونیک تهران در نخستین اجرای خود در فصل پاییز، قطعه های از نیکولای ریمسکی‌کورساکف، آهنگساز برجسته روس، یعنی سوئیت سمفونی «شهرزاد» اپوس ۳۵ را به همراه آثاری از عرفان وکیلی، نوازنده و آهنگساز ایرانی، روی صحنه تالار وحدت برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نصیر حیدریان رهبر ارکستر سمفونیک تهران گفت: در ۱۰ جلسه تمرین امشب شاهد شاهکار از نیکولای ریمسکی هستیم.

علاقمندان به موسیقی شاهد ترکیبی از موسیقی ایران و کلاسیک بودند.

کورساکف این اثر جاودانه را در سال ۱۸۸۸ میلادی بر اساس داستان‌های افسانه‌ای «هزار و یک شب» تصنیف کرد. «شهرزاد» از محبوب‌ترین آثار این آهنگساز است که با بهره‌گیری از ترکیبی خیال‌انگیز از سازبندی و رنگ‌آمیزی صوتی درخشان، شنونده را به سفری پرماجرا در دنیای قصه‌های شرقی همراه کرد

قطعاتی از جمله دریا و کشتی سندباد، شاهزاده کلندر. شاهزاده و شاهدخت جوان، جشنواره بغداد پیشکش مخاطب شد.