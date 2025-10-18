گلمحمدی: نمیدانم VAR در این بازی بود یا نبود!
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: اگر کمک داور ویدیویی وجود نداشته است باید به حال این موضوع تأسف خورد و در واقع همه ما سر کار بودهایم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، یحیی گلمحمدی، سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان پس از تساوی تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: هر کاری که برای گرفتن ۳ امتیاز لازم بود، انجام دادیم؛ هم گل سالم زدیم و هم پنالتی گرفتیم، اما نمیدانم VAR در این بازی بود یا نبود! دوستان در کمیته داوران حتماً باید اظهارنظر کنند.
وی ادامه داد: اگر کمک داور ویدیویی وجود نداشته است باید به حال این موضوع تأسف خورد و در واقع همه ما سر کار بودهایم. چون بازی خوبی انجام دادیم و میتوانستیم ۳ امتیاز را بگیریم، روی غفلت خودمان گل دریافت کردیم.
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: خطایی که روی بازیکن ما در محوطه جریمه اتفاق افتاد واضح و آشکار بود و حتی نیاز نبود به VAR برود. ۸ چشم داوران این بازی را میدید! ما که از فاصله ۶۰ متری این بازی را میدیدیم هند درون محوطه جریمه رخ داد و اعلام پنالتی به سود ما واضح بود.
گلمحمدی افزود: از باشگاه میخواهم خیلی جدی پیگیر این قضیه باشد. اینکه به راحتی حق خوری میشود خیلی درد دارد و از این موضوع ناراحتم. زشت است که با این همه تکنولوژی، باز هم نتیجه بازی اینگونه تحت شعاع تصمیمات داور قرار بگیرد. اگر حرفی بزنیم سریع از ما شکایت، جریمه و محروممان میکنند.
وی ادامه داد: به جای اینکه فشار را روی بازیکن و مربی بگذارید که کسی از شما انتقاد نکند، فشار را روی آموزش و تکنولوژی بیشتر بگذارید. حق تیم ما خیلی ساده ضایع شد و این جای تأسف دارد. یک جای کار میلنگد. تعویضهای ما را دیدید همه جوانهای ۱۷-۱۸ ساله وارد زمین شدند.
سرمربی تیم فوتبال فولادخوزستان گفت: همه قاسم حدادیفر را میشناسند، او از بازیکنان فوق العاده و با اخلاق فوتبال ایران بود و خاطرات خیلی شیرین با یکدیگر داشتیم. قاسم راه سختی را در پیش دارد و باید نسبت به کارش باور و اعتقاد قوی داشته باشد.
گلمحمدی افزود: از هفته اول درگیر مشکلات داوری شدیم. هفته دوم تا ششم مشکل داوری نداشتیم و حتی وقتی باختیم، از داوری تشکر کردیم. همه میدانند امسال چه اتفاقاتی برای فولاد افتاده است و بیشتر از این نمیخواهم درباره آن صحبت کنم. در شرایطی هستیم که باید به جوانانمان باور و اعتماد داشته باشیم و ادامه مسیر را با همین بچهها پیش ببریم.
وی گفت: وحید امیری از زمانی که به فولاد آمد انرژی خیلی زیادی به تیم داد و الگویی برای جوانان تیم شد و آنها چگونه حرفهای و فوتبالیست بودن را یاد گرفتند.