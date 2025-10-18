پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای رفع مشکل کیفیت ارتباطات برنامهریزی شده و چارچوب نظارتی دقیقی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدستار هاشمی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، اقدامات و برنامههای این وزارتخانه را تشریح کرد و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: در حوزه ارتباطات هم سؤال از جانب مردم داریم، هم موضوعات و حوزههای تخصصی کار شما، قبل از اینکه به سراغ حوزههای تخصصی برویم، به سراغ یک مقطع تاریخی در تاریخ کشور برویم. ایام جنگ ۱۲ روزه و فعالیت و تلاش شما و همکاران شما در وزارت ارتباطات بعد از جنگ ۱۲ روزه. عدالت ارتباطی، حمایت از کسب و کارهای حوزه دیجیتال و هر آنچه که به نظر شما چه در ایام جنگ و چه پس از ایام جنگ مهم به نظر میرسید را بفرمایید؟
هاشمی: یک واقعیتی وجود دارد اینکه در حوزه ارتباطات کشور و من ترجیح میدهم به جای اسم وزارت ارتباطات، خانواده ارتباطات را یاد کنیم و این تعبیر با معنی و مفهومی همراه است. واقع ماجرا این است که جا دارد در ابتدای سخن یاد و خاطره همه شهدای عزیزمان را گرامی میداریم. در خانواده ارتباطات و زیرساختهای ارتباطی، اتفاقهای بسیاری را در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم، اگرچه بخشی از این ماجرا در پشت صحنه بود و خیلی دیده نشده است. پس خیلی مختصر اشارهای میکنم به اتفاقهایی که در این ۱۲ روزه رقم خورد و تلاشی که همکاران ما انجام دادند تا بتوانند ارتباط بین مردم را حفظ کنند. اول اتفاقی که ما در همان روزهای ابتدایی جنگ شاهد بودیم اینکه برای کلان شهرهایی مثل تهران، حجم عمدهای از مردم به سمت شهرهای مسافرپذیر حرکت کردند و عمدتاً به سمت شهرهای شمالی و طراحی زیرساختهای ارتباطی متناسب با تراکم جمعیتی است؛ بنابراین کار سخت در آن مقطع این بود که ما ارتباط پایدار مردم در داخل کشور را حفظ کنیم. با اینکه شرایط جنگی داشتیم، پیچیدههای مدیریت صحنه به صورت جدی بود و همکاران ما در حوزه ارتباطی کشور تلاش کردند با استفاده از ظرفیت و امکاناتی که دراختیار آنها بود، کاری کنند که مردم بتوانند از احوال همدیگر باخبر باشند. تصور کنید فردی که ساکن تهران است، با توجه به شرایط به یکی از شهرهای شمالی سفر کرده است، خانواده او در شهر شیراز هستند، به صورت طبیعی نمیشود تصور کرد که ارتباط بین این دو خانواده قطع شود، چون امنیت روانی به خطر میافتد؛ بنابراین یکی از اتفاقهایی که در این مقطع رقم خورد این بود که مردم از احوال همدیگر باخبر باشند و ارتباطات را پایدار حفظ کنیم با توجه به اینکه توزیع جمعیتی به هم ریخته بود و این نیاز به یک تدبیر و راهکار مناسبی داشت که همکاران ما به صورت جدی پای کار بودند. در عین ۱۲ روز جنگ و بلکه قبل از آن، همکاران ما نه تنها تعطیلی نداشتند، بلکه روزهای تعطیل هم مشغول به کار بودند. روزهای بود که دو روز صبح و بعدازظهر با همدیگر جلسه داشتیم با رعایت مسائل امنیتی برای حفاظت از جان همکاران مان که بتوانیم کارها را در صحنه به صورت مستمر پیگیری کنیم. این موضوع را درکنار یک بحث دیگر بگذارید که شاهد یکی از گستردهترین و پیچیدهترین حملات سایبری به کشورمان در آن ایام بودیم. مدیریت صحنه مقابله با حملات سایبری خودش موضوع دیگری بود که با توجه به شرایط حاکم بر شهر تهران، ما تلاش کردیم که نیروهای تخصصی خودمان را از تهران خارج کنیم تا بر کیفیت و خدمات و ارتباطاتی که وجود داشت، کماکان نظارت کنند. اگر مردم عزیزمان بخاطر بیاورند، ما در روزهای اول برای توزیع کالا به سمت شهرهای مقصد هم یکسری نقاط ضعفی داشتیم، یعنی یک جاهایی کمبودهایی احساس شد. عملاً در یک تعامل خیلی نزدیک با وزارتخانههای مختلف، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و بقیه از وزارتخانه ها، توانستیم کالاها را در محل به مردم تحویل بدهیم که بعد از یکی دو روز این فضا آرام شد و مدیریت شد و توانستیم این دغدغهها را به حداقل ممکن برسانیم.
سؤال: یعنی حفظ ارتباط بین خانوادهها و فضای اجتماعی کشور و تعاملهایی که با دستگاههای مختلف برای حفظ آرامشی که برای مردم در این ۱۲ روز برقرار می کردید؟
هاشمی: نکته اینجا است که لازم است سر تعظیم در برابر مردم عزیز فرود بیاورم به واسطه اینکه این همراهی و همدلی و رشادت مردم بود که کمک کرد که در حاکمیت صحنه را مدیریت کنیم و این را ما باید قدر بدانیم و قدردان مردم عزیزمان باشیم.
سؤال: بعد از جنگ، اقدامهایی که انجام میدهید برای اینکه با سایر کشورها ارتباط داشته باشیم یا تقویت ارتباطات ما با سایر کشورها صورت بگیرد و شرایط خاصی که در کشور است، موضوع اسنپ بک و سایر تحریم ها، ما راهها و موضوعات مختلفی را در این حوزه داشته باشیم در ارتباط با غلبه بر تحریم ها؟
هاشمی: ما چند اصل را در دستور کار خودمان و معاونین قرار دادهایم. یعنی یک میثاق نامه با همدیگر داریم. آن هم اینکه در فرآیند انجام کارها، آمار خلاف واقع به مردم ندهیم. یک زمانی یک کاری میتوانیم انجام بدهیم، یک زمانی کاری است که در ید و اختیار ما نیست، عذرخواهی میکنیم. در فرهنگ کاری ما در وزارت ارتباطات داریم این تمرین میکنیم که یک جایی از مردم عذرخواهی کنیم که این بخش را نتوانستهایم انجام بدهیم. بلافاصله بعد از جنگ ۱۲ روزه بنده از مردم عذرخواهی کردم بخاطر عدم دسترسیها به یکسری از زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی.
سؤال: آیا بازخوردی هم در مورد اقدامهایی که به موقع و سر زمان انجام دادهاید، گرفتهاید؟
هاشمی: هر زمانی که با مردم صادق باشیم، مردم همراهی میکنند و من این را به عینه در زندگیام دیدهام. نکته بعدی که به صورت ذاتی در مأموریت وزارت ارتباطات و خانواده ارتباطات کشور است، عدالت است. عدالت در زیست بوم فناوری و ارتباطات کشور پیوست نیست، عین واقعیت است. از نقطه نظرها و نگاههای مختلف. یک زمانی ما میگوییم زیرساختهای ارتباطی، آن چیزی که در دستور کار دولت است و البته از گذشته هم بوده است و ما هم با جدیت داریم دنبال میکنیم، این است که ارتباط باکیفیت را به روستاها ببریم. در ابتدای دولت با یک پایش کیفیت ارتباط، ما به اتصال قائل هستیم ولی کیفیت را درکنار آن به صورت ویژه توجه میکنیم. چون همیشه گفتهایم که تلاش کنیم از زاویه دید مردم به عملکرد خودمان نگاه کنیم، اتفاقاً آنجا میتوانیم اطمینان پیدا کنیم که این خدمت اتفاق افتاده است. در بحث ارتباطات ما با دوستان نشستیم گفتیم یکبار پایش کنیم که وضعیت روستاهای بالای ۲۰ خانوار ما چه است. اینکه تنها ارتباط وجود داشته باشد و مردم به زحمت بیفتند، از خودمان قبول نکردیم و به عدد ۷۳ درصد روستاهایی که دارای پوششی هستند که قابل قبول است؛ بنابراین از یک عدد بالای ۹۰ درصد به ۷۳ درصد رسیدهایم، ارتباطات پایداری که خدمت امکان ارائه روی آن است و با همتی که همکاران ما کردند با نگاه عدالت ارتباطی، امروز که صحبت میکنیم به ۷۹ درصد رسیدهایم، سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان، تقریباً ۲ هزار و ۴۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار، یعنی هر روز ۶ روستا.
سؤال: این ضرباهنگ را مناسب میدانید؟
هاشمی: حتماً تلاش ما این است که به این شتاب بیشتری بدهیم ولی مطابق برنامه داریم پیش میرویم. چون ما تقریباً در این مدت حول و هوش ۲۵ درصد از روستاهایی که پوشش مناسب ندارند را توانستهایم پوشش بدهیم با وجود این مسائلی که برای دولت چهاردهم پیش آمد و امیدواریم تا پایان برنامه میتوانیم ۱۰۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار را با کیفیتی ارتباط ایجاد کنیم که بتوانند خدمات آموزش و سلامت و گردشگری و کسب و کار را داشته باشند.
سؤال: دو کلید واژه را در صحبت هایتان استفاده میکنید، کیفیت و مردم. به سراغ یک نارضایتی از جانب مردم برویم. در حوزه وزارت ارتباطات عنوان میشود که قیمت اینترنت بالا و کیفیت پایین است. حتماً شما بعنوان سکاندار وزارت ارتباطات این گزارشات را دریافت کردهاید؟
هاشمی: همانطوری که به درستی اشاره کردید یکی از موضوعاتی که در شرایط جاری در کشور داریم، بحث گلایههایی است که مردم از کیفیت ارتباطات دارند. حقیقت ماجرا این است که این دلایل مختلفی دارد که ما برای آن برنامه ریزی کردهایم. ما یک چارچوب نظارتی دقیقی را در دستور کار گذاشتهایم که بخشی از این رویکردها را اشاره میکنیم. آن چیزی که ما انجام میدهیم تا با مردم در ارتباط باشیم، ما یک سامانه ir. ۱۹۵ داریم که عملاً آنجا به صورت مستقیم شنونده دغدغههای مردم و نکاتی است که مردم نسبت به کیفیت ارتباطات نقد دارند. این سامانه را در این دوره متناسب با نیاز بازطراحی کردهایم و من هر دوشنبه گزارش این سامانه را از دوستان میگیرم.
سؤال: چند درصد از این گزارشها به کیفیتی که الان داریم صحبت میکنیم، برمی گردد؟
هاشمی: این نیست که همه درخواستها را اجابت میکنیم ولی در راستای اجابت درخواستهای مردم داریم حرکت میکنیم که عرض میکنم. در سالهای اخیر حقیقت ماجرا این است که میزان سرمایه گذاری در زیرساختهای ارتباطی کم انجام شده است. اگر به سالهای ۹۵ برگردید شاهد هستیم که هر کدام از کاربرهای اپراتورهای ما چیزی حدود یک و ۲ دهم میلیارد دلار سرمایه گذاری روی زیرساختهای ارتباطی میکردند. امروز جمع اپراتورهای ما به یک عدد نمیرسد، یعنی سرمایه گذاری در این بخش به شدت کند شده است که دلایل مختلفی دارد که داریم تدبیر میکنیم که مشوقهایی درنظر بگیریم که سرمایه گذارها را ترغیب کنیم که در بخش ارتباطات سرمایه گذاری کنند. جایی که کم کم اولویت سرمایه گذارها امروز نیست، درحالی که در دنیا اتفاق نیفتاده است.
سؤال: این توجیحی است که ما برای رسیدن به یک کیفیت مطلوب در اینترنت راه زیاد داریم؟
هاشمی: ما برای این گام به گام طراحی کردهایم. امیدواریم که با محوریت کلان شهرها که بیشترین تراکم جمعیتی را دارند و در زیرساختهای ارتباطی اعم از سیار و ثابت. ما در سنوات گذشته آنجا که سرمایه گذاری کردهایم روی زیرساختهای سیار بوده است و به زیرساختهای ثابت کمتر پرداختهایم. یعنی نسبت ترافیکی که ما در زیرساختهای سیار داریم، ۸۰ درصد از کل ترافیک ما است، ۲۰ درصد روی ثابت است، این نسبت در دنیا کاملاً عکس است یعنی ۸۰ به ۲۰ به نفع ثابت است. این باعث شده است که اشباع فرکانسی داریم و این است که مردم نسبت به این موضوع گلایه دارند که ما یک طرح بزرگ ملی را در دستور کار گذاشتهایم که بسیار کار بزرگی است. اینکه ما از مس به نور برویم، یعنی سیمهای مسی که پاسخگوی نیاز مردم ما نیستند را در یک افق زمانی بتوانیم در یک طرح ملی بزرگ که ارتقاء و تحول فناورانه کشور بعد از ۱۰۰ سال است که مس را با فیبر نوری جایگزین میکنیم، این را رقم بزنیم.
سؤال: بازه زمانی در نظر گرفته برای این اتفاق چقدر است؟
هاشمی: اگر به سال ۱۳۰۴ برگردیم، اولین مرکز مخابراتی ۶۰۰ شمارهای در لاله زار در تهران افتتاح میشود با زیرساخت مس. امروز مس پاسخگو نیست برنامه ما این است که این را جایگزین کنیم. کار خیلی بزرگی است، دهها هزار کیلومتر این زیرساخت را در کشور توسعه دادهایم. امیدوارم که در دولت چهاردهم تا ۷۰ درصد از این پروژه را پیش ببریم، یک تحول بنیادین در زیرساختهای ارتباطی است، چراکه کیفیت ارتباطات را به صورت قابل ملاحظهای افزایش پیدا میکند. در کنار آن ما تمرکز خودمان را بر بحث سیار گذاشتهایم و سیار را رها نکردهایم. بعد از سالها انتظار بحث طیف فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه را مزایده برگزار کردهایم و برندگان این طیفهای فرکانسی در کشور مشخص شدند. ما بلوکهای ۱۰۰ مگی را به هر سه اپراتور اصلی دادهایم، یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل، هر سه بلوکی دارند که درحال تدارک و تأمین تجهیزات هستند و پروانههای اینها را هم الحاقیه دادهایم که تکلیف دارند که ۱۵ تا ۲۰ درصد سالانه نسل پنجم تلفن همراه را با اولویت کلان شهرها و آنجاهایی که واقعاً نیاز وجود دارد، بتوانیم این خدمات را به مردم بدهیم. من افق را روشن میبینم، البته کار گسترده است، وقتی کل کشور بعد از صد سال میخواهیم یک کار بنیادین انجام بدهیم، زمانبر خواهد بود ولی امیدوارم مردم کیفیت را تا پایان امسال در زندگی شان در بحث ارتباطات کاملاً احساس کنند.
سؤال: یعنی تا آخر سال ۱۴۰۴ قولی که می دهید، مردم اینترنت با کیفیت دریافت میکنند؟
هاشمی: روند بهبود کیفیت را در زندگی شان احساس میکنند. کل این پروژه با توجه به اینکه پیش بینی ما این است که ۱۵ تا ۲۰ درصد سالانه.
سؤال: این کیفیت چند درصد افزایش پیدا می کند؟
هاشمی: قابل توجه است، با استفاده از ظرفیتهای موجود که الان زیرساختهای موجود که مبتنی بر سیم مسی در شبکه ثابت است، حداکثر ظرفیتی که است حدود ۱۰ یا ۲۰ مگ قرار میگیرد. با استفاده از فیبر نوری امیدواریم که این را به ۱۰۰ مگ به بالا ارتقاء بدهیم حتی تا ۵۰۰ مگ و بالاتر. یک نهضتی در تولید محتوا و ارائه خدمات جدید در حوزه ارتباطی کشور در دولت چهاردهم میتوانیم به مردم معرفی کنیم.
سؤال: چه زمانی سرعت اینترنت بهتر می شود؟
هاشمی: بحث سرعت اینترنت لازمه اش این است که بتوانیم نیازهایی که مردم دارند را در امتداد همدیگر ببینیم. یعنی اگر پهنای باند اینترنت را افزایش بدهیم، از این طرف متناسب با شرایط روز زیرساختهای داخل کشور را توسعه ندهیم که به شبکه شهری برمی گردد که بحث فیبر نوری است، عملاً شاید نتوانیم به آن معنا استفاده مؤثری از این زیرساخت انجام بدهیم؛ بنابراین ما در زیرساختهای ارتباطی میگوییم که انتها به انتها یا ابتدا به انتها اینها را ببینیم. اینها به صورت توأمان دارند توسعه پیدا میکنند، برنامه ریزها هم انجام شده است تا بتوانیم در این مسیر گامهای بلندی را برداریم.
سؤال: بعد از بحث کیفیت و سرعت، بحث قیمت است. خبری شنیدیم که اپراتورها درخواست افزایش تعرفه اینترنت را دادهاند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم بررسیهایی انجام داده است.آیا اینترنت گران میشود؟
هاشمی: یک نکته اینکه در سالهای گذشته بحث تعرفه خدمات ارتباطی عملاً تغییر نداشته است، یا سیاست سرکوب تعرفهها در پیش گرفته شده است و این بعنوان یک دغدغه جدی است که اپراتورها مطرح میکنند اینکه ۶۵ درصد هزینههای آنها هزینه ارزی است. اگر به چند سال پیش تا به امروز برگردید، افزایش نرخ ارز و ریال است. طبیعتاً قابل توجه است و علاوه بر افزایش نرخ ارز، بحث نیروی انسانی هم همین است. آنها ادعا میکنند که ما آمدهایم یک عدد نامعقولی اضافه کردهایم، اینها قطعاً پذیرفته نیست. بالاخره ما ابزار نظارتی داریم، سازمان تنظیم ما ابزار لازم برای نظارت در اپراتورها را دارند ولی بحثهایی که دارند بحثهای قابل تأمل است و باید شنیده شود و طبیعتاً مأموریتی که به معاونت موضوعی مان دادهایم این است که با اینها بنشینند و یک چارچوب منطقی در بیاورند. حتماً ما تحمیل هزینههای نامتعارف به سند هزینههای مردم را قبول نمیکنیم، اما مسیر هم نباید به سمت ناترازی در حوزه ارتباطات برود. چون یکی از اتفاقهایی که ما در حوزه ارتباطات بعنوان دغدغه مردم هم است، اینکه آثار ناترازی در حوزه ارتباطات میبینیم. ما حتماً یک نگاه پیشگیرانه در این خصوص خواهیم داشت البته کارشناسی و منطقی و توجه به این داریم که بتوانیم کیفیت خدمات را بعنوان یک اولویت جدی توجه کنیم البته انگیزه برای سرمایه گذاری در این بخش داریم.
سؤال: مردم حاضر هستند اینترنت باکیفیت را تهیه کنند و برای آن مبلغ هم بپردازند. اما این ارائه خدمات و کیفیت با آن چیزی که افزایش پیدا میکند همخوانی ندارد. مقاطع که ما افزایش قیمت را دیدهایم، این بوده است که برای یک مقطعی کیفیتها و سرعتها مناسب شده است و بعد آن اپراتور به آن نقطه اولیه بازگشته است. آیا درکنار بررسی مؤلفهها و اینترنت گران میشود یا خیر میرویم سراغ اینکه از اپراتورها بخواهیم که کیفیت و خدمات مناسبی ارائه بدهند؟
هاشمی: حتماً بحث کیفیت ارائه خدمات و اینترنت جزء لاینفک اقتصاد دیجیتال است. بعنوان مثال میگوییم اینترنت و زیرساخت ارتباطی باکیفیت برای اقتصاد دیجیتال که ما تکلیف برنامه ۱۰ درصد از جی دی پی در برنامه هفتم پیشرفت داریم، دقیقاً بحث اینترنت و زیرساخت باکیفیت شبیه به اکسیژن برای گیاه یا هر موجود زندهای است. اگر به این توجه نکنیم پژمرده میشود و این به صلاح کشور نیست به واسطه اینکه جوانهای نخبه ما که در این حوزه کار میکنند و فضای کسب و کاری برخط کشور را میدانیم عمدتاً فارغ التحصیل دانشگاهها هستند که با امید در این فضا کار میکنند، اگر توجه نکنیم چه اتفاقی میافتد، موجی از مهاجرت را شاهد خواهیم بود و نیروی انسانی ما دچار مشکل میشود. اگر صحبت از پیشرفت و توسعه میکنیم، بدون نیروی انسانی ممکن نیست. در این شرایط جنگ ۱۲ روزه، همین بچههای نخبه ما بودند که حملات سایبری را مدیریت کردند، آسیب دیدیم ولی خیلی از جاها آسیب ندیدیم، حجم حملات قابل توجه بود. در بحث توجه به کیفیت، هر دوشنبه بنده جلسه میگذارم، اپراتورها با حضور رسانهها دعوت میشوند تا حرفها شنیده شود. انشاالله در این مسیر با مردم و درکنار مردم پیش خواهیم رفت.
سؤال: شعار دولت آقای دکتر پزشکیان، موضوع رفع فیلترینگ؟
هاشمی: سؤالی است که معمولاً پرسیده میشود. از همان ابتدا که وارد دولت چهاردهم شدیم، حسب دستور ریاست جمهوری این موضوع را دنبال کردهایم. بحث سیاستگذاری در فضای مجازی عملاً برعهده شورای عالی فضای مجازی است. به این معنا نیست که نگاه ما در دولت نگاه مطالبه گر نبوده است، نه، واقعاً با همین نگاه جلو رفتهایم، گزارشهای مفصل تحلیلی ارائه دادهایم با این نگاه که اگر مسدودسازی و محدودسازی را انجام دادهایم، ما به ازای آن چه به دست آوردهایم، وضعیت موجود کدامیک از اهدافی که ما در سال ۱۴۰۱ که محدودسازی به معنی عام آن را رفتهایم به کدام هدف اش دست پیدا کرده است. نکته ما این است که ما به ازای آن اتفاق به صورت گسترده استفاده از فیلترشکنها در کشور اتفاق افتاده است و این آلودگی شبکه را به همراه داشته است. بدانید که بخشی از آسیبهایی که در داخل کشور میبینیم، از سامانههای آلوده داخل کشور است و این اتفاق بدی است. از طرف دیگر بعضاً به ما خرده میگیرند میگویند یک بستهای گرفتهایم که این بسته زود تمام شد. اگر شما گوشی آلودهای دراختیار داشته باشید، به واسطه اینکه از آن گوشی آلوده استفاده میشود برای حمله به مقاصد مختلف و این ترافیک را بدون اطلاع شما استفاده میشود که موضوع مهمی است. بالاخره استفاده بیش از ۸۰ درصدی مردم از فیلترشکنها این پیام دارد. بحث حکمرانی قانونمندی که مقام معظم رهبری تأکید میفرمایند، حتماً بعنوان یک دغدغه جدی همه کارگزاران نظام است و در همه دنیا هم همین است. منتها در بحث شیوهها و روشها بحث ما این است که باید به سمت راهکارهای دیگری برویم تا بتوانیم ضمن داشتن حکمرانی قانونمند و ارتقای حکمرانی، به کیفیت ارتباطات و دسترسی کمک کنیم. با این نگاه و تحلیلهای مفصلی که ما به صورت کاملاً کارشناسی و میدانی و مبتنی بر یک بارش فکری و جمع نخبگانی عملاً منتشر کردهایم، بخشی از این گزارشها را و در شورای عالی فضای مجازی هم گزارشی در این خصوص دادهایم، عملاً به یک سندی رسیدهایم که این سند در شورای فضای مجازی با حضور سران قوا نهایی شد و این به جریان افتاد.
سؤال: چند مرحله اجرا شد و چند مرحله بود، عنوان میکنند که دارد با کندی پیش میرود، تأیید میکنید؟
هاشمی: یک مقداری شرایط حاکم بر کشور باعث کندی اجرایی این سند شد. ولی این سند در بالاترین سطح مصوب شده است و داریم این سند را با جدیت دنبال میکنیم، جلسات آن برگزار میشود و طبیعتا یک مقدار فراز و نشیب دارد، چون بالاخره نقطه نظرات بسیار متفاوتی وجود دارد یعنی تحلیلها، مبانی استدلالی با همدیگر فرق میکند من یک نکته را بگویم، به ما تذکر دادند تعدادی از نمایندگان محترم مجلس که من بالاخره احترام قائل هستم برای نقطه نظرات مختلف که چرا فلان بستر باز شده؟ میخواهم بگویم ببینید نگاهها این قدر میتواند متفاوت باشد و نکتهای که آقای دکترپزشکیان تاکید دارند رسیدن به یک اجماع و یک وفاق است دلیل آن این است که اگر تصمیمی میگیریم این تصمیم پایدار باشد کما اینکه میبینیم بالاخره این سند مبنا شد قبل از جنگ ۱۲ روزه و بعد از جنگ این سند ادامه پیدا کرد یعنی برگشت به عقب نبود به نظر من این خود نشان از یک عقلانیتی بود که در این سند استفاده شد و آن اجماع و همفکری فرآیند رسیدن به اجماع به صورت طبیعی بله همانطور که میفرمایید کار سادهای نیست کار دشواری است، ولی در این مسیر گام برمی داریم و امیدواریم که بتوانیم این سند را حسب تاکید مقام معظم رهبری کامل اجرا کنیم.
سوال: یک بحث هم بحث اخبار جعلی است دولت یک لایحه اخبار جعلی را به مجلس فرستاد و پس گرفت علت پس گرفتن چه بود؟
هاشمی: نکتهای که وجود دارد این است که آن بحث مقابله با اخبار جعلی که بعضا افراد بدون مبنا و بدون داشتن شواهد لازم یک مسائلی را ممکن است علیه بقیه شهروندان مطرح کنند بالاخره شهروندان حق شان است که بتوانند یک جاهایی موضوعات را پیگیری کنند به لحاظ مبنایی مبنای آن اصولی و درست است، اما این نبایستی مانع از آزادی بیان شود یعنی نباید تهدیدی شود برای آزادی بیان یعنی اگر من بعنوان یک فردی از جامعه نقد داشتند به وزیر ارتباطات نبایستی این نگرانی و ترس را داشته باشند که اگر مطرح کردند نقد کردند یک جایی مخالفت کردم فردا بعنوان مصداق یک خبر جعلی یا موضوعاتی از این دست با آن فرد یا آن شهروند چیز شود باور من این است که در این فرآیند یک مقداری توجه بیشتر به آن شهروندان مبنایی شد که درست هم بود که برگشت و قوه قضائیه مسیر را تعدیل و دنبال خواهد کرد.
سوال: یک بخشی از فعالیت شما برمی گردد به حفاظت و حراست از اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی؛ ما در طول سالهای اخیر وقتی دیدیم که هک و نشت اطلاعات افراد و اطلاعات بانکها اتفاق افتاد و دستگاههای مختلف دیدیم که برخی از اطلاعات شهروندان و افراد ایرانی در اختیار افرادی قرار گرفت که این کار را انجام دادند و باعث سوءاستفاده شد، این دغدغه برای شما و همکاران شما در وزارت ارتباطات پررنگتر شده، برای این که حفاظت و حراست کنید از آنچه که گنجینه افراد است در فضای مجازی، چه میکنید؟
هاشمی: خیلی سوال خوبی است و البته جواب آن یک مقداری مبسوط است، چون زمان محدود است صرفاً به بعضی از عناوین اشاره میکنم. وقتی صحبت از فضای مجازی میکنیم، چند تا لازمه دارد که اینها را بایستی به رسمیت بشناسیم، فضای مجازی کارکرد آن شفاف سازی است این را باید مراقبت کنیم یعنی شاید در یک زمانی قبل مثلا فردی به نام ستار هاشمی را کسی میخواست پیدا کند کار سختی داشت ولی امروز با یک جستجوی ساده روی بستر و فضای مجازی ما را پیدا میکنند، بنابراین شفاف سازی و اتفاقاً به نظر من امر مبارکی است خیلی کمک میکند هم در تعاملات هم بحثهای مختلف که طبیعتا وجود دارد، حالا نکته این است که این فضای مجازی اینکه ما سکوهای داخلی داشته باشیم یا سکوهای بین المللی هر دو کارکرد یکسان دارد، یعنی شفافیت را خواهد داشت، دقیقا شبیه یک اتاق شیشهای خواهد بود که شما در این اتاق شیشهای نشستید بنابراین شفاف است و البته شکننده؛ بایستی مراقبت کنید که این فضای شفاف شکنندگی آن باعث به زحمت افتادن مردم نشود همان جایی که بحثهای مرتبط با حریم خصوصی مردم و بحثهای امنیت سامانههای ما وسط میآید و باید به آن توجه کنیم. در کشور در بحث امنیت سامانهها اقدامات زیادی انجام شده و یک تقسیم کار ملی انجام شده، در این تقسیم کار ملی دستگاههای مختلف دسته بندی شدند هم از دستگاههای حیاتی، دستگاههای زیرساختی، دستگاههای غیرزیرساختی و بخش خصوصی؛ عملا برای هر کدام از اینها یک نهاد هماهنگ کننده وجود دارد، طبق آن سند مصوب که عملا این تقسیم متناسب با این تقسیم کار وظیفه شان این است که پایش کنند بحث آسیب پذیریهای احتمالی سامانهها را و اینها را گزارش بدهند و منابعی هم قانونگذار در بودجه در نظر گرفته برای این که بتواند دستگاههای مختلف در این خصوص اقدامات لازم را انجام بدهند.
وی ادامه داد: تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ما نشان داد که یک جاهایی نقاط ضعفی داریم با وجود زحماتی که کشیده شده طبیعتا این به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته داریم اینها را رصد میکنیم آن بخشی که ماموریت وزارت ارتباطات است همکاران ما به جد پای کار آمدند بقیه حوزهها هم اطلاعات دارم که دارند تلاش میکنند، اما باز برمی گردم به یک نکته، مراقبت کنیم جوانان نخبه مان را امیدوار نگه داریم و ترغیب کنیم به در کشورمان ماندن، چون اتفاقا یکی از پیچیدهترین کارهایی که من بعنوان یک معلم دانشگاه بحثهای مرتبط با امنیت شبکه را درس میدهم، مراقبت کنیم که نخبهترین و توانمندترین بچههای ما باید در این فضا بیایند، چون این کاملا فضا فضای یک بازی است مثل شطرنج میماند یعنی شما یک حرکت میکنید طرف مقابل هم یک حرکت میکند و این علی الابد استمرار پیدا خواهد کرد و ادامه پیدا میکند بنابراین قدر نیروهای توانمندمان را بدانیم و تلاش کنیم که به دغدغه هایشان پاسخ بدهیم علی الحال در کنار این موضوع ما یک لایحهای را هم در دستور کار داریم بحث حفاظت از حریم شخصی افراد که برمی گردد به حمایت از دادههای شخصی، این یک کارکرد ویژه هم دارد در بحث هوش مصنوعی، چون که ما تعیین تکلیف اگر نکنیم دادههای کشور را و بحث حکمرانی داده طبیعتا بحث هوش مصنوعی بعنوان یکی از موضوعات حیاتی یکی از فناوریهای واقعا تحول ساز که با تفاوت زندگیها را متفاوت از قبل میکند این را بایستی مدنظر قرار بدهیم زیرساخت داده کشور را ما با استفاده از این لایحه تلاش میکنیم که یک ساماندهی کنیم.
سوال: هوش مصنوعی را اشاره کردید سرفصل بسیار مهمی که این روزها تقریبا تمام بخشها را درگیر کرده، حتی میشود گفت تمام نفرات را هم در کشور هم در عرصه بین الملل هم در دنیای واقعی هم در دنیای مجازی درگیر خودش کرده است ما در هوش مصنوعی کجای راه هستیم در کشور؟ با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری؟
هاشمی: در بحث هوش مصنوعی اتفاقی که در دولت افتاد یک ستادی در معاونت علمی شکل گرفت و متناسب با آن یک برنامه اقدامی طراحی و مصوب شد دستگاههای مختلف ماموریت پیدا کردند در حوزه ماموریتی خودشان کار را دنبال کنند. از جمله اتفاقاتی که در وزارت ارتباطات بعنوان یک ماموریت در دستور کار قرار گرفت این بود که یک زیرساخت یک پارچه را برای بحث هوش مصنوعی البته با مشارکت بخش خصوصی که این هم یکی از موضوعاتی است که ما به جد به آن اعتقاد و باور داریم داریم دنبال میکنیم ساز و کار مشارکت بخش خصوصی را هم من خدمت شما عرض کنم که تا یکی دو هفته آینده به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد خیلی وقت گذاشتیم برای آن که یک سندی در بیاید که هم با مشارکت بخش خصوصی این سند تدوین شود واقعیت ماجرا این است که در دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات بخش خصوصی پشت درب نمیماند بلکه در بطن تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای وزارت ارتباطات است این یکی از مصادیق آن است امیدواریم انشاالله تا یکی دو هفته آینده بتوانیم قالبی داشته باشیم برای هوش مصنوعی، زیرساختهای پردازشی هوش مصنوعی که نیاز به زیرساختهای ارتباطی قوی دارند که بتوانیم این را هم در اختیار شرکتهای بخش خصوصی بگذاریم هم در اختیار دولت هم مراکز پژوهشی – آموزشی و فارغ از نگاه جزیرهای با یک نگاه یکپارچه برآمده از یک درس آموختهای که ما در یک دهه قبل در زیرساختهای پهن باند کشور داشتیم.
سوال: سرعت حرکت ما در حوزه هوش مصنوعی مناسب است؟
هاشمی: بحث سرمایه گذاری که ما در هوش مصنوعی داریم انجام میدهیم طبیعتاً در قیاس با کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست.
سوال: سرمایه گذاری بیشتری را میطلبد؟
هاشمی: حتما سرمایه گذاری بیشتری را میطلبد، اما ما ذیل راهبرد دیپلماسی فناوری که یکی از راهبردهای جدی ما در وزارت ارتباطات است، در تعامل با کشورهای همسو و صاحب فناوری یک ساز و کاری را طراحی کردیم که آنها هم در این قالب مشارکت کنند و بتوانیم عملا این فاصله را جبران کنیم.
سوال: زمان را از دست نمیدهیم، خصوصاً در حوزههای هوش مصنوعی؟
هاشمی: طبیعتا زمان یک عامل مهم است. در بحث هوش مصنوعی در حوزههای مختلف بالاخره اقداماتی در کشور انجام شده که شاید آن یک بحث مفصلی میطلبد که بشود راجع به آن صحبت کرد من یک مصداق آن را بگویم، ما در بحث شرکت ملی پست ما از زیرساخت هوش مصنوعی داریم استفاده میکنیم برای تجزیه مبادلات و به صورت قابل توجهی نیاز مان را به نیروی انسانی دارد کم میکند البته این هم نکتهای است که قابل توجه است اگرچه تراز اشتغال هوش مصنوعی مثبت است، ولی بالاخره یکسری تهدیدهایی هم در این خصوص وجود دارد، الان تجزیه مبادلات در شرکت ملی پست در چند تا استانهای ما به صورت کاملا هوشمند بدون مداخله انسانی دارد انجام میشود بعنوان یک مصداق در خیلی از حوزهها ما ظرفیتهای بسیاری را داریم که داریم استفاده میکنیم، اما طبیعتا یک مقداری در این خصوص تلاش بیشتری بایستی انجام بدهیم که این در دستور کار است و داریم دنبال میکنیم.
سوال: وزارت ارتباطات یک پروژه بسیار مهم را کلید زد، کدگذاری مکانها، اصطلاح تخصصی آن را شما بفرمایید.
هاشمی: جی نف است.
سوال: راجع به این که جی نف الان در چه مرحلهای است و قرار است چه اتفاقی بیفتد و چه تاثیری در حکمرانی کشور در ارائه اطلاعات، ارائه خدمات، تصمیم گیریهای بزرگ دارد؟
هاشمی: یک نکته را من این جا بگویم، جی نف بعنوان یکی از، اولا جی نف چیست؟ جی نف را اگر بخواهم به بیان خیلی ساده توصیف کنیم، این است که به همان میزانی که ما توانستیم در بحث ارائه شناسه منحصربهفرد به افراد تحت عنوان کد ملی بتوانیم خدمات مان را مقید به کد ملی کنیم.
سوال: مکانها را کد دار کنیم؟
هاشمی: مکانها را کد دار کنیم و این اتفاق مبارک است در کشور که با تاکید آقای رئیس جمهور ما به جد داریم دنبال میکنیم و اتفاقا یکی از پایههای اساسی حکمرانی داده محور است، یعنی اگر ما راجع به مدیریت انرژی داریم صحبت میکنیم یا مدیریت آب داریم صحبت میکنیم، اساسا نمیشود مکان را شما کددار نکرده باشید و انتظار داشته باشید بتوانید مدیریت ناترازی انرژی را انجام بدهید یا مدیریت آب را انجام بدهید، مثال آن را من بگویم شاید جالب باشد، اگر که فرض کنید که یک فردی مراجعه میکند برای دریافت کنتور مثلا آب؛ طبیعتا کد ملی او را از او میگیرند تا آن خدمت را دریافت کند، ولی کد پستی که دارند از او میگیرند این خوداظهاری است، به همین دلیل است که ممکن است که این فرد با وجود این که مثلا در شهری مثل تهران زندگی میکند، اما به لحاظ مکانی دو تا کنتور آب را از شهر تهران از مجموعه مربوطه در شهر تهران دریافت کرده ولی کد پستی که دارد دریافت میکند مثلا یکی در تهران و یکی در اصفهان باشد، بعد ما در نظام حکمرانی داده مبنایمان میخواهیم ببینیم دو تا خیابان مجاور میزان مصرف آب شان آیا با همدیگر تفاوت معنی داری دارد یا ندارد؟ دیگر نمیتوانیم این کار را بکنیم، چون این دو تا خانهای که بایستی همسایه میبودند در دو شهر مختلف انگار قرار گرفتند از نگاه دادهای، بنابراین همانقدری که کد ملی مهم است کد پستی مهم است، ما الحمدالله در دولت چهاردهم پیشرفتهای بسیار زیادی در بحث جی نف که یکی از ارکان حکمرانی داده محور در راستای تسهیل زندگی مردم است داشتیم، در بعضی از شاخصها رشدهای چند صد درصدی را داریم تجربه میکنیم و امیدواریم که بالاخره، چون این نیاز به یک تعامل همراهی بین دستگاهی است به این معنا که همانطور که همه دستگاههای کشور اگر شما مراجعه کنید صرفا کد ملی را از شما میگیرند و به شما سرویس و خدمت میدهند برای مکان هم حتما باید کدپستی را بگویند احراز شود و بعد خدمت بدهند که همراهی خوبی انصافا در دولت وجود دارد امیدواریم در این دولت به نتیجه برسد و به شدت در بحثهای مختلف شفافیت ایجاد میکند و جلوی جعل و کلاهبرداری را میگیرد.
سوال: الان چند درصد آن تکمیل شده است؟
هاشمی: الان در این دولت زیرساخت نقشه شهرها که، چون یک بحث نقشه دارد یک بحث فرآیند دارد، در فرآیندها یک رشد ۲۰ درصدی را تجربه میکنیم در بحث نقشه هم رسیدیم به ۸۰ درصد پیشرفت که در تعاملات، این جا هم لازم است این را در راستای وفاق هم اشاره کنم که تعاملی که ما در این دولت با قوه قضائیه داریم، در بحث تبادل نقشهها واقعا در دهههای اخیر بی نظیر است.
سوال: به نظارت وزارتخانه در بخشهای مختلف چه نمرهای میدهید؟
هاشمی: به صورت طبیعی، چون که کار ما کار فنی است و برای زیرساختهای فنی راهکارهایی فنی وجود دارد که شما نظارت کنید ولی همانطوری که عرض کردم ما نظارتهای میدانی را حسب تاکید مقام معظم رهبری واقعا در دستور کارقرار دادیم در بحث نظارت این را هم شاید جالب است که بگویم، در بحث نظارت ما در استانهای مختلف هم حضور پیدا میکنیم هم در یک بازه زمانی مشخص با محوریت استاندارها دعوت میکنیم در ستاد مرکزی وزارت ارتباطات مصوبات را پیگیری میکنیم.
سوال: حتی در مورد اپراتور و شرکتهایی که واگذار شدند؟
هاشمی: اصلا همراهی میکنند ما را، یعنی در سفرهایی که ما حضورپیدا میکنیم در استانها، یک روز یا دو روز قبل آن معاونین ما در استان میروند در حوزههای مختلف قرار میگیرند شهرستانها، با محوریت فرماندارها و شهرداریها مسائل و نظام مسائل را به صورت میدانی احصا میکنند حالا عرض میکنم یا حضور میدانی است یا به صورت ویدئو کنفرانسی این جلسات برگزار میشود بعد که ما در مرکز استان میرویم همکاران ما از شهرستانها میآیند در مرکز استان و مسائل و مشکلات را آنجا جمع بندی میکنیم برنامه ریزی میکنیم زمان بندی میکنیم و پیگیری میکنیم.
سوال: راجع به مخابرات و همراه اول، اپراتور و شرکتی که واگذار شده، مدیریت وزارتخانه در مورد مطالبات مردم در مورد مشکلات مردم اگر اتفاقی بیفتد چطور است؟
هاشمی: یک نکتهای که من این جا اشاره کنم این است که ما طبیعتا نظام تنظیم گری داریم یعنی در وزارت ارتباطات تدبیر خوبی که انجام گرفته این است که وارد تصدی گری نشدیم در حوزه ارتباطی، مجموعهای از اپراتورها داریم که اینها در بخش خصوصی شکل گرفتند یعنی ساز و کار بخش خصوصی دارند، اعم از مخابرات ایران، همراه اول، ایرانسل، رایتل و آسیاتک و شاتل و الی آخر، اینها مجموعههایی هستند که پروانه هایشان را و مجوزهایشان را از ما میگیرند ولی در قالب بخش خصوصی با ظرفیتهای بخش خصوصی دارند فعالیت میکنند، اما متناسب با آن مقرراتی که ما داریم مصوب میکنیم اینها فعالیت میکنند و اگر احیانا به هر تقدیر اینها نتوانند تعهداتشان را ایفا کنند طبیعتا اعمال مقررات میشوند و این را در دستور کار داریم. اتفاق ویژهای که من لازم میدانم به آن اشاره کنم این است که استحضار دارید سال ۸۸ مخابرات ایران از بدنه وزارت ارتباطات جدا شد، این جداشدن حالا ما نمیخواهیم راجع به آن موضوع صحبت کنم که آن هم یک بحث مفصلی دارد این جدا شدن باعث یکسری اختلافات شد و این اختلافاتی که برمی گردد به مثلا نزدیک ۱۵-۱۶ سال پیش رفته رفته عمیق و عمیقتر شد، امروز که ما با هم صحبت میکنیم در یک سال اخیر مجموعه مخابرات ایران که میدانید یک عائله صدهزار نفری دارد، ۵۰ هزار نفر فقط بازنشسته دارند و خیلی از اینها تقریبا همه اینها بسیار افراد توانمند، خبره و خلاصه این کارهاند بالاخره پایه گذاری این زیرساختهای ارتباطی را عزیزان در شرکت مخابرات گذاشتند ما این را داریم برمی گردانیم به چرخه حیات، مدیرعامل مخابرات ایران را من دعوت میکنم در شورای معاونین، با این که اپراتور است علی القاعده بالاخره ما را در این خصوص نقد میکنند ولی باور ما این است که این سرمایه عظیم کشور نبایستی قربانی اختلافات داخلی شود.
سوال: حاصل این تفکر چقدر از مشکلات را برطرف کرده است؟
هاشمی: کاملا رو به جلو، این که من عرض میکنم ما یک طرحی داریم به نام جایگزینی سیم مسی با فیبر نوری بعد از صد سال، یکی از محورهای اساسی آن شرکت مخابرات ایران است و ما در استانها که میرویم جلساتمان اینها، یک خانواده هستیم، برگردم به آن جمله اول، تاکید دارم بگویم خانواده ارتباطات به جای این که بگویم وزارت ارتباطات و فکر میکنم در راستای وفاق قرار میگیرد.
سوال: ما از ابتدای صحبت مان راجع به کیفیت، راجع به قیمت، در حوزه اینترنت، رفع فیلترینگ، جی نف، تدابیر حفاظت از اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی از محضر شما پرسیدیم، اما یک بخش بسیار مهم در حوزه کاری شما و همکاران شما در خانواده ارتباطات برمی گردد به طراحی و توسعه ماهوارههای مخابراتی، مهمترین طرحهایی که دارید، مهمترین کارهایی که انجام داده اید یا چشم انداز پیش روی شما چطور است؟
هاشمی: بحث ماهوارهها یکی از اتفاقاتی است که هم حوزه اقتصاد و هم حوزه اقتدار است در دولت چهاردهم ما هم این موضوع یعنی بحث صنعت فضایی را به صورت ویژه دنبال کردیم و الحمدالله داریم اولینها در دولت چهاردهم، اجازه بدهید یکی از آنها را به صورت مصداقی اشاره کنم، ما به فضل الهی موفق شدیم اولین ماهواره مخابراتی باند کی یو را در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار بدهیم، بحث ناهید دو، که بعد از سه ماه به نظرم میآید که این هم لازم به ذکر است که همکاران ما انصافا یک کار جهادی کردند در شرایطی که ما مواجه بودیم با شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و عملا امکان پرواز نبود، چون یک ماهواره از یکی از سایتهای روسیه پرتاب شد همکاران ما به صورت زمینی حضور پیدا کردند در این سایت و راس این موعد مقرر این ماهواره پرتاب شد بعد از حدود سه ماه تمامی زیرسیستمهای این ماهواره چک شد، همه با موفقیت انجام شد و در روزهای گذشته موفق شدیم الحمدالله عملا یک ارتباط تلفنی را از یک ایستگاه به ایستگاه دیگرمان با استفاده از ظرفیت ماهواره ناهید دو داشته باشیم که اتفاق کاملا متفاوت است برآمد از همین نگاه ما تمرکزمان را گذاشتیم روی ارائه خدمات مخابراتی و ارائه خدمت به معنی عام آن، یعنی میگوییم اگر که ما دنبال میکنیم بحث توسعه ماهوارهها را که میکنیم و با جدیت هم دنبال آن هستیم، اما به ازای آن میخواهیم خدمتی به مردم بدهیم یعنی مثلا بحث همان خدمات روستایی که در ابتدای عرایضم اشاره کردم روستاهای باقیمانده عمدتا در مناطق صعب العبور هستند چه خوب است که ما بتوانیم این ظرفیت مان را انشاالله به نحوی فعال کنیم که آن روستاهایی که واقعا از مسیر زمینی امکان ارتباط نیست از مسیر فضایی به آنها ارتباط بدهیم. یک مقداری زمان میبرد ولی این جزء برنامههای ما است که بتوانیم این را دنبال کنیم. این به دستان توانمند بانوان پرافتخار ایران زمین رقم خورده است. یعنی مدیر این تیم از بانوان وزارت ارتباطات و پژوهشگاه فضایی ما است و این اتفاقی است که در تاریخ کشور میماند. همچنین ایستگاههای چابهار در فاز اول آن تکمیل شده است، ایستگاههای زمینی سلماس و چناران، ۹۰ درصد پیشرفت دارند. امیدواریم در بحث صنعت فضایی اولینها را در دولت چهاردهم داشته باشیم که بتوانیم خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.
سؤال: بین صحبت هایتان جملهای فرمودید، قدر متخصصان مان را بدانیم و نگذاریم بروند. این قدر دانستن از متخصص و جذب جوانان نخبه از آموزش علاقمندان در حوزه شما باید در حوزه خودتان هم اتفاق بیفتد. بعنوان کسی که سکاندار هستید برای اینکه نخبگان حوزه تان را جذب کنید و از فرار مغزها در حوزه خودتان جلوگیری کنید، چه کردهاید؟
هاشمی: تصمیم گیریها را در پشت دربهای بسته انجام نمیدهیم. با مشارکت بخش خصوصی، پارسال توفیق داشتیم که میزبان ۱۰ نفر برتر کنکور ریاضی کشور در وزارت ارتباطات بودیم. خانوادههای آنها زنگ میزدند و میگفتند اینها را ترغیب به ماندن کنید. در تعاملاتی که با اینها داشتیم، یکسری دغدغههایی که مطرح کردند این بود که ما دوست نداریم در دولت بیاییم، اگر بمانیم در بخش خصوصی میرویم و در ساختار اقتصاد کشور کار میکنیم. چقدر در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها اینها را بازی میدهیم، بخش خصوصی را درکنار خودمان میآوریم، چقدر تلاش ما بر این است که با قانونگذاری اینها را دریابیم. مبادا یک چیزهایی مصوب کنیم که خواسته یا ناخواسته اینها آسیب ببینند. در بحث سکوها و پلتفرمهای موفقی که در کشور داریم که کم هم نیستند، چقدر به نیازهای اینها توجه کردهایم و از ظرفیت اینها برای حل مسائل و کمک به پیشرفت، کمک گرفتهایم. در بحث اقتصاد دیجیتال یک نرخ تکاثر خیلی قابل توجهی دارد در قیاس با سرمایه گذاری در بقیه بخش ها. یعنی یک نرخ به ازای هر دلار میگویند ۸ تا ۸ و ۴ دهم دلار در یک بازه مشخص بازگشت دارد که در هیچ بخشی این متصور نیست. تلاش میکنیم که این اقتصاد را توجه کنیم و کمک کنیم تا بتوانیم اتفاقات خوبی برای کشور رقم بزنیم.
در پایان این گفتگو وزیر ارتباطات با مردم سخن گفت:
هاشمی: مجدد خدمت مردم عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. عرض کنم که ما قدردان همه محبتهای مردم عزیز هستیم، نقد مشفقانه و تذکراتی که مردم عزیز به ما میدهند، ما با آغوش دل میشنویم و تلاش ما و همکاران ما شبانه روزی این است که بتوانیم در راستای حل مشکلات و ارتقای کیفیت ارتباطات قدم برداریم. واقعاً در این مسیر نگاه ما این است که تا حد امکان به متن بپردازیم یعنی از حاشیه ها پرهیز کنیم و به متن بپردازیم و از همه ظرفیتهایی که در کشور است پای کار بیاوریم تا اتفاقات خوبی برای کشور عزیزمان رقم بزنیم. کشور ما کشور بسیار عزیزی است و به مردم مان هم افتخار میکنیم و قدردان هستیم و امیدواریم که بتوانیم خدمات شایسته و در شأن مردم عزیز ارائه بدهیم.