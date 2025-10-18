به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از شکست سرخ پوشان مقابل خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، استعفای خود را تقدیم هیئت مدیره کرد و هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در دوران تصدی مدیریت باشگاه با استعفای وی موافقت کرد.

طبق تصمیم اعضای هیئت مدیره، پیمان حدادی، رئیس هیئت مدیره به عنوان سرپرست مدیرعاملی انتخاب شد.

در مورد مسائل فنی قرار است در جلسه بعدی هیئت مدیره تصمیم گیری شود.