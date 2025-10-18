پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: آتش سوزی در محدوده جنوب پارک ملی دریاچه ارومیه که امروز عصر رخ داد با تلاش محیط بانان، جوامع محلی و یگانهای واکنش سریع مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت جباری، افزود: این آتشسوزی در محدوده مشرف به روستای بالستان رخ داد و حدود پنج هکتار از عرصههای مرتعی درگیر حریق شد.
وی اظهار کرد: با حضور بهموقع نیروهای یگان واکنش سریع پارک ملی دریاچه ارومیه، عملیات مهار در کوتاهترین زمان ممکن انجام گرفت و از گسترش آتش به سایر مناطق جلوگیری شد.
جباری با اشاره به اینکه علت وقوع آتشسوزی هنوز مشخص نیست، خاطرنشان کرد: بررسیهای کارشناسی برای شناسایی علت حادثه در حال انجام است.