مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوکان گفت: بخش‌هایی از پُل تاریخی سلطان این شهرستان با بیش از ۴۰۰ سال قدمت تخریب شده بود که مرمت آن توسط هیات امنا آن از روستا‌های ایل گورک (دوستداران میراث فرهنگی) با نظارت این اداره آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛شورش محمدپور با یادآوری اینکه در سال‌های قبل بخش‌هایی از این پُل تاریخی بر اثر رطوبت هوا، بارش برف و باران تخریب شده بود، افزود: مرمت پُل سلطان توسط استاتید برجسته مرمت آثار تاریخی با اعتبار ۲ میلیارد ریال شروع شده است.

وی اضافه کرد: طرح مطالعاتی بازسازی این پُل تاریخی تدوین و استاد معمار چیره دستی هم برای مرمت آن مشخص شده بود که اعتبار مورد نیاز آن توسط اهالی روستاهای این منطقه و هیات امنای این پُل تامین شد.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوکان گفت: مرمت این پُل تاریخی علاوه بر اینکه می تواند از تخریب بیشتر آن جلوگیری کند زمینه توسعه بیشتر گردشگری را در این منطقه فراهم می سازد.

وی اظهار کرد: با مرمت پُل سلطان در پیرامون آن امکان دایر کردن بازارچه های محله محور، نصب آلاچیق و مکان هایی برای اسکان گردشگران وجود دارد.

محمدپور افزود: پل سلطان در نزدیکی روستای «زیراندول» و بر روی رودخانه سیمینه واقع شده و برای ساخت آن یک دهنه از سنگ چین خشک استفاده شده که با گذشته ۴۰۰ سال از ساخت آن قسمتی از گوشه شرقی پل دچار آسیب شده است.

وی اظهار کرد: این پل با ۲۰ متر طول و ۳۵۰ سانتی متر عرض از ۲ طاق رومی تشکیل شده که طاق کوچکتر با عرض سه متر و ارتفاع یک متر و ۳۰ سانتی متر و طاق بزرگتر با عرض ۶ متر و ارتفاع سه متر و ۲۰ سانتی متر از باشکوه‌ترین قسمت های این اثر است.

گفته می شود مصالح به کار رفته در بنای پل، عامل مؤثری در استحکام و استقامت در برابر سوانح طبیعی و یکی از عوامل ایستایی بنا در قرون متمادی بوده است.