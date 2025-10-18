به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بختیار سعدون گفت: در راستای پاکسازی پلاک‌های شهرستان پس از ابلاغ نقشه‌های نهایی کمیسیون رفع تداخلات توسط یگان حفاظت این اداره و طی هماهنگی با دادستانی محترم و همکاران نیروی انتظامی شهرستان پنج هکتار از اراضی ملی پلاک‌های مزبور خلع ید و رفع تصرف گردید.

وی ادامه داد: بنابراین با بررسی و اقدامات صورت گرفته، زمین‌های واقع در پلاک‌های حسن آباد و شیخان خلع ید و رفع تصرف گردید.

وی بیان کرد: از عموم همشهریان عزیز تقاضا می‌شود در راستای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی بعنوان سرمایه ملی، با این اداره همکاری لازم را مبذول داشته و در صورت مشاهده موارد تخلف، مراتب را به شماره تلفن‌های ۱۵۰۴ و ۴۴۶۲۲۰۶۴ اطلاع دهند.