به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختران ایران یکی از ۱۲ تیم شرکت کننده در مسابقات زنان بازی‌های آسیایی جوانان است که با تیم‌های بحرین و قطر در گروه نخست مقدماتی همگروه است.

آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم زیر ۱۸ سال دختران در بحرین هستند.

لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادرفنی تیم زیر ۱۸ سال دختر هستند.

دختران والیبالیست ایران فردا (۲۷ مهر) نخستین مسابقه خود را در بازی‌های آسیایی جوانان مقابل قطر برگزار می‌کنند.